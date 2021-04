AMD Van Gogh se Zen 2 a RDNA 2: kde se uplatní?

AMD Van Gogh jsou APU, která v roadmapě nemají žádné přímé předchůdce. V notoricky známé roadmapě byly označeny jako 7nm APU se Zen 2 a RDNA 2 pro paměti LPDDR4X i LPDDR5 a Computer Vision and Machine Learning. My se nyní můžeme podívat na to, jaké informace má youtubový kanál Moore's Law Is Dead

Van Gogh mají nabídnout maximálně 4 jádra Zen 2 v čipu vyráběném s největší pravděpodobností v TSMC. Není ale známo, jakou konfiguraci bude mít iGPU generace RDNA2, přičemž možný rozptyl je opravdu široký, přičemž to celé prý nemá být o tom, aby Van Gogh měly lepší grafiku než Cezanne, jako spíše nejnovější verzi architektury, což platí také pro využití pamětí LPDDR5, kde dle zdroje jde i o efektivitu.

Nová APU pak mají být určena pro patici FF3, což znamená, že půjde o velice úsporné čipy a o pravděpodobnou konkurenci pro Tiger Lake-U. Čili s přihlédnutím k těmto informacím může jít o novou nabídku pro tenké notebooky, kde tak bohatě postačí jádra Zen 2.

To má svůj smysl, neboť inženýři AMD se tím mohou připravit na budoucí generace výkonnějších APU (Rembrandt se Zen 3 a RDNA 2) a vyzkouší si právě moderní RDNA 2 a LPDDR5 v praxi se staršími jádry. To koresponduje s nedávno zveřejněnou reakcí firmy AMD na stížnosti či připomínky, že Cezanne využívají ještě starou Vegu. AMD uvádí, že není snadné v rámci jedné generace APU přinést nová procesorová jádra i grafickou architekturu, takže dle toho Cezanne nabízí Zen 3 + Vega a sedí to i na Van Gogh se Zen 2 + Navi 2 či RDNA2.

Van Gogh by také dle Moore's Law Is Dead měly posloužit i poté, co nastoupí novější APU se Zen3/Zen3+/Zen4 a RDNA 2, a to coby dostupnější verze pro levnější produkty. Stále ale není jasné, v jakých produktech se Van Gogh vůbec uplatní a zda vůbec půjde o čipy, s nimiž se setkáme v komerčně běžně dostupném zboží, a to například v mobilních herních konzolích, nebo půjde o specialitku pro vybrané firmy.



