AMD vypustilo na trh Radeon RX 6950XT, 6750XT a 6650XT, jaký mají výkon?

Radeon RX 6950XT, 6750XT a 6650XT už tu tak máme oficiálně, a tak můžeme říci, že se potvrdily donedávna udávané informace o jejich konfiguracích.

Nový hi-end v podobě karty Radeon RX 6950XT tak má rychlejší 18Gb/s paměti plus zvýšené 335W TBP, přičemž takty GPU by měly být zvýšeny o cca 100 MHz. Radeon RX 6750XT má rovněž 18Gb/s paměti a TBP navýšené o 20 W na 250 W plus vyšší takty GPU a RX 6650 XT dostal 17,5Gb/s paměti a 20 W navíc (180 W), jinak jde ve všech případech o stejnou konfiguraci GPU s 5120, 2560 a 2048 Stream procesory.

A co ceny? I zde se potvrdily vyšší částky, čili za Radeon RX 6950XT si AMD žádá 1099 USD (+100), za RX 6750 XT pak 549 USD (+70) a za RX 6650 XT pak 399 USD (+20 USD).

Přirozeně by nás tedy zajímalo to, jaký nárůst výkonu můžeme očekávat oproti starším verzím, ale tomu se AMD nevěnuje a namísto toho se srovnává s konkurencí. Počkáme si tak na nezávislé testy, které by měly snad brzy dorazit, a to ještě dnes.

Je ale zřejmé, že žádné překvapení, které jsme si mohli malovat po zhlédnutí těchto výsledků testů v 3DMarku , nakonec nepřichází. Radeon RX 6950XT na výkon RTX 3090 Ti ve hrách většinou nedosáhne, nicméně nebude ani o moc horší. Na druhou stranu bude oproti novému hi-endu NVIDIE výrazně úspornější, ale i bez toho víme, že RTX 3090 Ti je až zbytečně žravá karta.

Radeon RX 6750 XT útočí především na RTX 3070, již v testech firmy AMD většinou překonává, ale tentokrát jako ta energeticky náročnější karta, i když s větší pamětí.

Nakonec tu máme Radeon RX 6650 XT, který už může být i výrazně výkonnější než RTX 3060, jenomže jde o kartu ve stejné ceně jako RTX 3060 Ti, s níž by se měl také srovnávat z hlediska výkonu. Už dopředu jsme ale věděli, že AMD v tomto případě nehodlá své karty zlevňovat, respektive že nechce nabídnout nové lepší modely za ceny starých. Dnes ostatně stejně konečnou cenu karet určuje především trh a nějaké doporučené částky lze brát spíše orientačně, a tak nelze říci, zda bude nabídka nových karet firmy AMD výhodná, nebo ne.