AMD zvýšilo příjmy, náramně se dařilo Ryzenům, zabodovaly i Radeony
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Společnost AMD vydala své finanční výsledky a je to do dosti pozitivní čtení, i když zrovna výsledný čistý zisk nárůstům příjmů moc neodpovídal. Dařilo se hodně Ryzenům i Radeonům.
Máme zde další finanční výsledky a nyní přichází na řadu společnost AMD. Ta vykázala pěkná čísla a firmě se dost daří. Příjmy firmy totiž meziročně rostly o 32 % z 5,84 na 7,69 mld. USD, což je velmi pěkný nárůst. O něco horší je to se zisky. Ačkoli provozně dle GAAP byla firma dokonce ve ztrátě, čistým ziskem už to bylo v kladných číslech. Dle GAAP šel čistý zisk nahoru z 265 na 872 mil. USD, dle Non-GAAP naopak čistý zisk klesl z 1126 na 781 mil. USD. AMD tak bylo na rozdíl od Intelu ziskové, ten měl totiž ztrátu v obou těchto metrikách. Také svými příjmy se už AMD přibližuje Intelu. Ještě nedávno byl polovinou, nyní už je na cca 60 % příjmů Intelu (ten má 12,9 mld. USD).
AMD v oblasti Data Center je nejasné, zda říci, že je to dobré nebo špatné. Sem spadají např. procesory EPYC, jež jsou velmi úspěšné, nicméně AMD pořád plně nezachytilo vlnu zájmu o AI. Tady mu Nvidia o řád utekla (Nvidia má 39,1 mld. USD, jenže AMD ve stejné oblasti, a to včetně EPYCů, jen 3,2 mld. USD). To je jen 14% meziroční nárůst, zatímco Nvidia zde rostla o 73 %. Takže je to dobře (že rostlo) nebo špatně (že rostlo jen tak málo)? Odpověď už nechám na vás, každopádně divize se z loňského provozního zisku 743 mil. USD dostala do provozní ztráty 155 mil. USD. Za to mohou především exportní restrikce do Číny a nemožnost dodávat Instinct MI308 (což navýšilo náklady spojené s výrobou a skladováním nedodaných kusů). AMD vyzdvihuje uvedení akcelerátorů Instinct MI350, softwaru ROCm 7 a rostoucí prodeje EPYCů.
Client and Gaming tentokrát udělal hodně radost. Příjmy vzrostly o 69 % z 2,1 na 3,6 mld. USD. Zasadily se o to zejména Ryzeny, které šly z 1,5 na 2,5 mld. USD, nicméně pozitivní je to i s částí Gaming, kam spadají Radeony a herní konzole. Zde příjmy šly téměř na dvojnásobek, a to z 0,6 na 1,1 mld. USD. Podle AMD za to mohou ale i růsty v konzolích, takže ne vše jde na vrub nových Radeonů RX 9000 (navíc RX 9060 XT se prodával jen několik týdnů studovaného čtvrtletí). Zvýšil se i provozní zisk ze 166 na 767 mil. USD. I když AMD hodně rostlo, stále jde vidět, že Nvidia vede. Ta má příjmy 3,86 mld. USD, což vůči 1,1 mld. USD u AMD, kde to navíc zahrnuje i herní konzole, je mnohonásobně více.
Kolik zbývá na Radeony, těžko říci, ale budou to patrně vyšší stovky miliard (tzn. čtvrtina/pětina/šestina Nvidie?). Každopádně už i finance napovídají, že by se nové Radeony mohly dostat do Steam Survey. GeForce RTX 5070 a RTX 5070 Ti mají dohromady 1,95 %, takže pětina by nás mohla dostat už někam k 0,4 % pro Radeon RX 9070 (XT), což by alespoň pro jeden z nich mohlo znamenat překonání 0,15% hranice. Samozřejmě toto je zkresleno i tím, že Nvidia má i high-end (to pro tento předpoklad nahrává AMD - Nvidia může malým počtem kusů nabrat hodně peněz, takže AMD muselo prodat více karet, než by to poměrově platilo pro Nvidii).
Segment Embedded šel o 4 % dolů z 0,9 na 0,8 mld. USD a jeho provozní zisky se snížily ze 345 na 275 milionů USD.
