Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Grafiky a hry
>
Radeony
>
AMD
>
AMD

AMD zvýšilo příjmy, náramně se dařilo Ryzenům, zabodovaly i Radeony

Včera, Milan Šurkala, aktualita
AMD zvýšilo příjmy, náramně se dařilo Ryzenům, zabodovaly i Radeony
Společnost AMD vydala své finanční výsledky a je to do dosti pozitivní čtení, i když zrovna výsledný čistý zisk nárůstům příjmů moc neodpovídal. Dařilo se hodně Ryzenům i Radeonům.
Reklama
Máme zde další finanční výsledky a nyní přichází na řadu společnost AMD. Ta vykázala pěkná čísla a firmě se dost daří. Příjmy firmy totiž meziročně rostly o 32 % z 5,84 na 7,69 mld. USD, což je velmi pěkný nárůst. O něco horší je to se zisky. Ačkoli provozně dle GAAP byla firma dokonce ve ztrátě, čistým ziskem už to bylo v kladných číslech. Dle GAAP šel čistý zisk nahoru z 265 na 872 mil. USD, dle Non-GAAP naopak čistý zisk klesl z 1126 na 781 mil. USD. AMD tak bylo na rozdíl od Intelu ziskové, ten měl totiž ztrátu v obou těchto metrikách. Také svými příjmy se už AMD přibližuje Intelu. Ještě nedávno byl polovinou, nyní už je na cca 60 % příjmů Intelu (ten má 12,9 mld. USD).
 
AMD v oblasti Data Center je nejasné, zda říci, že je to dobré nebo špatné. Sem spadají např. procesory EPYC, jež jsou velmi úspěšné, nicméně AMD pořád plně nezachytilo vlnu zájmu o AI. Tady mu Nvidia o řád utekla (Nvidia má 39,1 mld. USD, jenže AMD ve stejné oblasti, a to včetně EPYCů, jen 3,2 mld. USD). To je jen 14% meziroční nárůst, zatímco Nvidia zde rostla o 73 %. Takže je to dobře (že rostlo) nebo špatně (že rostlo jen tak málo)? Odpověď už nechám na vás, každopádně divize se z loňského provozního zisku 743 mil. USD dostala do provozní ztráty 155 mil. USD. Za to mohou především exportní restrikce do Číny a nemožnost dodávat Instinct MI308 (což navýšilo náklady spojené s výrobou a skladováním nedodaných kusů). AMD vyzdvihuje uvedení akcelerátorů Instinct MI350, softwaru ROCm 7 a rostoucí prodeje EPYCů.
 
AMD Q2/25 CPU a GPU
 
Client and Gaming tentokrát udělal hodně radost. Příjmy vzrostly o 69 % z 2,1 na 3,6 mld. USD. Zasadily se o to zejména Ryzeny, které šly z 1,5 na 2,5 mld. USD, nicméně pozitivní je to i s částí Gaming, kam spadají Radeony a herní konzole. Zde příjmy šly téměř na dvojnásobek, a to z 0,6 na 1,1 mld. USD. Podle AMD za to mohou ale i růsty v konzolích, takže ne vše jde na vrub nových Radeonů RX 9000 (navíc RX 9060 XT se prodával jen několik týdnů studovaného čtvrtletí). Zvýšil se i provozní zisk ze 166 na 767 mil. USD. I když AMD hodně rostlo, stále jde vidět, že Nvidia vede. Ta má příjmy 3,86 mld. USD, což vůči 1,1 mld. USD u AMD, kde to navíc zahrnuje i herní konzole, je mnohonásobně více.
 
Kolik zbývá na Radeony, těžko říci, ale budou to patrně vyšší stovky miliard (tzn. čtvrtina/pětina/šestina Nvidie?). Každopádně už i finance napovídají, že by se nové Radeony mohly dostat do Steam Survey. GeForce RTX 5070 a RTX 5070 Ti mají dohromady 1,95 %, takže pětina by nás mohla dostat už někam k 0,4 % pro Radeon RX 9070 (XT), což by alespoň pro jeden z nich mohlo znamenat překonání 0,15% hranice. Samozřejmě toto je zkresleno i tím, že Nvidia má i high-end (to pro tento předpoklad nahrává AMD - Nvidia může malým počtem kusů nabrat hodně peněz, takže AMD muselo prodat více karet, než by to poměrově platilo pro Nvidii). 
 
Segment Embedded šel o 4 % dolů z 0,9 na 0,8 mld. USD a jeho provozní zisky se snížily ze 345 na 275 milionů USD.
 
Zdroj: ir.amd.com

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

Reklama
Reklama
Diskuze (1)|Další z rubriky:
AMD Radeon RX 9060 je tady. Jen pro OEM a slabší, než se tvrdilo
AMD Radeon RX 9060 je tady. Jen pro OEM a slabší, než se tvrdilo
Včera, Milan Šurkala
CPU od AMD ve Steam Survey překonala 40% podíl, na Radeony RX 9000 ještě čekáme
CPU od AMD ve Steam Survey překonala 40% podíl, na Radeony RX 9000 ještě čekáme
5.8.2025, Milan Šurkala3
Unikají specifikace nových Radeonů RX 9060, nebudou prý o moc pomalejší než RX 9060 XT
Unikají specifikace nových Radeonů RX 9060, nebudou prý o moc pomalejší než RX 9060 XT
5.8.2025, Milan Šurkala
AMD uvažuje nad dedikovanými NPU kartami, speciálními AI akcelerátory
AMD uvažuje nad dedikovanými NPU kartami, speciálními AI akcelerátory
1.8.2025, Milan Šurkala10
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
AMD má prý uvést Ryzen 9000X3D s dvojitou 3D V-Cache a 200W TDP
AMD má prý uvést Ryzen 9000X3D s dvojitou 3D V-Cache a 200W TDP
Včera, Milan Šurkala1
Intel popírá, že by výtěžnost výroby Panther Lake na procesu 18A byla jen 10 %
Intel popírá, že by výtěžnost výroby Panther Lake na procesu 18A byla jen 10 %
Včera, Milan Šurkala6
OpenAI uvolnilo open-weight modely GPT-OSS ve verzích 20B i 120B
OpenAI uvolnilo open-weight modely GPT-OSS ve verzích 20B i 120B
Včera, Milan Šurkala2
AMD Radeon RX 9060 je tady. Jen pro OEM a slabší, než se tvrdilo
AMD Radeon RX 9060 je tady. Jen pro OEM a slabší, než se tvrdilo
Včera, Milan Šurkala
CPU od AMD ve Steam Survey překonala 40% podíl, na Radeony RX 9000 ještě čekáme
CPU od AMD ve Steam Survey překonala 40% podíl, na Radeony RX 9000 ještě čekáme
5.8.2025, Milan Šurkala3
Čína certifikovala první eVTOL Autoflight CarryAll, elektrický letoun nabídne 250km dolet
Čína certifikovala první eVTOL Autoflight CarryAll, elektrický letoun nabídne 250km dolet
5.8.2025, Milan Šurkala12
Samsung má nový 37" UHD 4K monitor se zakřivením, Odyssey G7 G75F
Samsung má nový 37" UHD 4K monitor se zakřivením, Odyssey G7 G75F
5.8.2025, Milan Šurkala2
Unikají specifikace nových Radeonů RX 9060, nebudou prý o moc pomalejší než RX 9060 XT
Unikají specifikace nových Radeonů RX 9060, nebudou prý o moc pomalejší než RX 9060 XT
5.8.2025, Milan Šurkala