Ani Backblaze, poskytovatel záložních úložišť, by na Chia nyní nevydělal

Společnost Backblaze poskytuje zálohovací služby, takže sama disponuje velice vysokou kapacitou vlastních úložišť. Farmaření Chia je přitom právě o kapacitě a o jejím zaplnění, což sice také není otázka okamžiku a vyžaduje to značný příděl energie a výpočetního výkonu, ale z dlouhodobého hlediska jde právě o kapacitu.

Kapacita sítě Chia dále roste a nyní už se chystá dosáhnout hranice 32 exabajtů, přičemž nárůst v posledních dnech už není tak prudký jako dříve, za což jistě může i ten prostý fakt, že hodnota měny Chia vytrvale klesá už od poloviny května, ostatně stejně jako v případě jiných kryptoměn, takže noví farmáři se už tak moc nehrnou.

Společnost Backblaze si ale udělala vlastní analýzu s předpokladem, že by do farmaření vložila svou kapacitu 150 petabajtů, čímž by se aktuálně dostala na 14. místo mezi pooly. Mohla by tak očekávat odměnu z "výhry" v řádu hodin a maximálně dní, zatímco v případě poolů s alespoň řádově vyšší kapacitou už to jsou spíše desítky minut až hodiny.

Každý den je tu šance vyhrát 4608krát dvě Chia , čili se rozděluje dle aktuální hodnoty této měny (5200 Kč) zaokrouhleně 48 milionů korun. Backblaze by svými 150 PB tvořil cca 4,7 promile celé sítě, čili by měl denně získat cca 225.000 Kč před odečtením nákladů a ty v případě 150PB prostoru mohou být tvořeny provozem cca 19 tisíc pevných disků, pokud budeme uvažovat převážně o 8TB modelech a rovnou zapomeneme na náklady pro vytvoření plotů, zaměstnance, prostory, atp. Jeden disk může denně přinést cca 12 Kč, opět bez započítání nákladů.

To jsou naše výpočty, přičemž Backblaze uvádí , že dle kalkulačky mu vyšlo 250.000 dolarů týdně hrubého zisku, čili dokonce trojnásobek. Ovšem od té doby také hodnota Chia spadla a kapacita sítě mírně vzrostla, přičemž firma dle svých slov počítala s hodnotou 12.600 Kč za Chia, čili dle toho lze říci, že jsme došli k velice podobným výsledkům.





Nicméně to není důležité, důležité je to, jak by se farmaření Chia s využitím 150 PB mohlo vyvíjet v budoucnosti. Firma počítala s růstem kapacity sítě o 33 procent každý týden, což jen dokládá, že už pracovala spíše se staršími daty. S klesající šancí tak může počítat s tím, že každý týden příjem Chia klesne o cca čtvrtinu, čili po 20 týdnech takového vývoje se zisk zcela vytratí.

Je tu ale i optimističtější scénář předpokládající konstantní růst, nicméně i tak lze počítat s tím, že příjem velice brzy během několika týdnů klesne na pouhou třetinu. Ta by pak při započítání aktuální hodnoty Chia činila jen cca 75 tisíc korun denně čili cca 3 koruny na 8TB disk bez započítání nákladů.

Ani s připravenou kapacitou pro farmaření Chia to tak nevypadá na velké terno a není divu, že Backblaze se do něčeho takového pouštět nechce, nicméně firma správně podotýká, že je to všechno otázka budoucího vývoje. Dnešní úspěch ve farmaření může znamenat vysoký budoucí zisk, stačí se podívat na historický vývoj hodnoty Bitcoinu, ale na to nelze spoléhat.



