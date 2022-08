AOC Agon Pro PD27S Porsche Design: levnější bráška modelu PD27

AOC herní monitor Agon Pro PD27S. Ten má 27" panel IPS s rozlišením WQHD, tedy 2560×1440 pixelů. V případě novinky ale musíte počítat se snížením max. obnovovací frekvence z 240 Hz na stále velmi pěkných 170 Hz. Díky Adaptive Sync lze používat variabilní frekvenci v rozsahu 48 až 144 Hz přes HDMI, resp. 48 až 170 Hz přes DisplayPort. O podsvícení se starají bílé LED, máme tu 1ms odezvu GTG i MRPT, kontrast může dosahovat 1000:1 a AOC slibuje i podporu 10bitových barev (1,07 mld. odstínů). Maximální jas činí 350 nitů, nicméně v HDR režimu zvládne více a dostává se na certifikaci DisplayHDR 400. Dle AOC pokrývá 100 % barevného prostoru sRGB a 97 % DCI-P3 (na jiném místě svých stránek ale AOC udává 99 %, resp. 95 %).

Před téměř dvěma lety představila společnostherní monitor Agon Pro PD27 a nyní přichází jeho levnější bráška,. Ten má 27" panel IPS s rozlišením WQHD, tedy 2560×1440 pixelů. V případě novinky ale musíte počítat se snížením max. obnovovací frekvence z 240 Hz na stále velmi pěkných 170 Hz. Díky Adaptive Sync lze používat variabilní frekvenci v rozsahu 48 až 144 Hz přes HDMI, resp. 48 až 170 Hz přes DisplayPort. O podsvícení se starají bílé LED, máme tu 1ms odezvu GTG i MRPT, kontrast může dosahovat 1000:1 a AOC slibuje i podporu 10bitových barev (1,07 mld. odstínů). Maximální jas činí 350 nitů, nicméně v HDR režimu zvládne více a dostává se na certifikaci DisplayHDR 400. Dle AOC pokrývá 100 % barevného prostoru sRGB a 97 % DCI-P3 (na jiném místě svých stránek ale AOC udává 99 %, resp. 95 %).

Monitor nabídne i dva vestavěné 5W reproduktory. Umožňuje náklon od -5° do +21°, výškové nastavení ve 150mm rozsahu, natočení +/-20° a funkci pivota. Nechybí ani možnost umístění na zeď díky VESA 100×100mm. Pro hráče jsou zde i režimy Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing, k dispozici je také G-Menu. Můžete využít např. zaměřovač, Shadow Control, Game Colour, počítadlo snímků, Motion Blur Reduction a podobně. Pokud jde o spotřebu, ta by měla činit 36 W. Co se týče portů, jsou zde dva HDMI 2.0, dva DisplayPort 1.4, 4 downstream porty USB 3.2 Gen1 i audio jack pro sluchátka. A aby se nezapomnělo na milovníky světelných efektů, po stranách jsou také barevné LED pro RGB osvětlení Light FX. Záruka na monitor je 3 letá. Zatímco PD27 začínal na 799 EUR, PD27S by měl začínat na ceně 539 EUR (13300 Kč).