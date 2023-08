Apple M3 Ultra by si měl polepšit na 32 jader CPU a 80jádrové GPU

Apple M3 a ven už prosakují první informace. Zatímco ty o M3 Ultra.

Blíží se nová generace procesorůa ven už prosakují první informace. Zatímco ty o M3 Pro moc zajímavě nezní (měl by si zachovat 12 jader, ale místo 8P+4E má jít o 6P+6E, navíc GPU by si z 19 jader mohlo pohoršit na 18), M3 Max už zní zajímavěji. Tam se totiž hovoří o 16 jádrech (12P+4E) a zvýšení počtu GPU jader z nynějších 38 na 40. Ve světle těchto čísel nedávají data o slabším M3 Pro moc smysl. Dosud se procesory nelišily max. počtem CPU jader a v případě GPU šlo o polovinu. Logicky by se tak místo konfigurace 12CPU/18GPU nabízela spíše 16CPU/20GPU. To ale uvidíme až v budoucnu. Nás totiž dnes bude zajímat vrchol nabídky, a to procesor

Podle Marka Gurmana by měl být procesor M3 Ultra opět slepencem čipů M3 Max stejně, jako je to u M2 Ultra, který se skládá z dvojice M2 Max. Ty jsou spojeny pomocí sběrnice Ultra Fusion, která má ale údajně problémy se škálováním při větším počtu čipů, a proto má být Apple spolu s AMD jedním z velkých zájemců o technologii 3DFabric od TSMC, který by tyto problémy mít neměla. Té se ale u M3 Ultra asi ještě nedočkáme.

Proslýchá se, že M3 Ultra by díky dvěma spojeným procesorům M3 Max měl zvýšit počet svých CPU jader z 24 na 32, což je o třetinu více než dnes. Poněvadž u M3 Max by mělo jít o konfiguraci 12P+4E, u M3 Ultra to vypadá na 24P+8E. GPU by si mělo polepšit jen mírně, opět díky tomu, že vychází z Max verze. Místo max. počtu 76 jader (nabízí se i M2 Ultra s 60 jádry) by tak mělo být novým maximem 80 jader GPU. Tento procesor by se měl objevit v aktualizované verzi počítače Mac Studio a později patrně také Mac Pro. Zatímco první M3 se očekávají letos na podzim, M3 Ultra na sebe patrně nechá čekat až do druhé poloviny roku 2024.