Apple má letos zahájit výrobu svého čipu pro 5G na 3nm procesu u TSMC

Apple se chce stát výrobcem svých vlastních 5G modemů, čímž by se odpoutal od závislosti na Qualcommu. Vývoj se ale příliš nedařil, a tak i letošní iPhony mají mít 5G modem od konkurence. V lednu se říkalo, že na své čipy

se chce stát výrobcem svých vlastních, čímž by se odpoutal od závislosti na Qualcommu. Vývoj se ale příliš nedařil, a tak i letošní iPhony mají mít 5G modem od konkurence. V lednu se říkalo, že na své čipy přejde až v roce 2025 , později se objevila informace, že byl zastaven vývoj čipu pro Wi-Fi a Bluetooth. Současně má ale pracovat na superčipu, který má kombinovat vše dohromady, tedy Wi-Fi, Bluetooth i mobilní datové sítě jako 5G. A právě u tohoto čipu se dosud předpokládalo, že bude hotov v roce 2024 a najde své místo v produktech pro rok 2025. A nyní tu máme informaci, že 5G modem Applu bude vyráběn od letoška a v prvních produktech by se měl objevit už v příštím roce. Co si z toho tedy odnést?

V podstatě se dá říci, že přítomnost 5G modemů Qualcommu v nových iPhonech 15, které se mají představit v letošním září, hraničí s jistotou. Proslýchá se ale, že by se 5G modemy Applu mohly objevit v iPhonu SE 4 . Jeho vývoj měl být znova zahájen, ale není jasné, kdy se představí. První nové 5G modemy by měly být vyráběny u TSMC pomocí 3nm procesu.

Mám-li vyslovit nějaké domněnky, tak na základě stávajících informací to vypadá, že letos se dočkáme iPhonů 15 s modemy od Qualcommu. Příští jaro by teoreticky mohlo přinést iPhone SE 4 s 5G čipem od Applu (jehož výroba má být zahájena v druhé polovině letošního roku v omezených množstvích). Menší množství by nevadilo, iPhony SE nikdy neměly velké prodeje a Apple by si tak své řešení mohl otestovat na okrajovém modelu. S velkou pravděpodobností by šlo o vlastní řešení jen pro 5G modem, ale ne pro Wi-Fi/BT. A teď je otázkou, co se objeví v iPhonu 16? Bude to stále řešení Qualcommu a Broadcomu? Nebo 5G už bude řešit Apple svou cestou a Wi-Fi/BT bude stále z externích zdrojů? Nebo už stihne svůj kombinovaný čip, u kterého se nasazení předpokládalo spíše pro rok 2025? Nevíme. Osobně bych to viděl spíše na prostřední možnost, ale více napoví až další zákulisní informace.