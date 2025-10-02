Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní
>
Virtuální realita
>
Apple

Apple odsouvá levnější Vision Pro, chce se soustředit na chytré brýle

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Apple odsouvá levnější Vision Pro, chce se soustředit na chytré brýle
S brýlemi Vision Pro to Applu vůbec nevyšlo. Víme, že chystá několik modelů, mezi nimi i levnější variantu, ta ale bude muset ustoupit chytrým brýlím.
Reklama
I společnost Apple občas šlápne vedle a nedotáhne své produkty do zdárného konce. Její VR brýle Apple Vision Pro sice byly funkčně a technologicky velmi pokročilé, nicméně svou vysokou cenou a hmotností moc lidí nezaujaly. V zásadě také nevyřešily nějaký palčivý problém, který by lidi přiměl je používat, když už si je koupili. Víme, že firma má ve vývoji hned několik různých VR/AR brýlí i běžnějších chytrých brýlí, přičemž jednou z nejbližších novinek měla být levnější a menší varianta nynějších brýlí Vision Pro. Ty se ale podle zprávy analytika Marka Gurmana odsouvají dále do budoucnosti a někteří inženýři z týmu, který je vyvíjel, byli převeleni na vývoj jednodušších chytrých brýlí. Ty vypadají jako běžné, jen mají některé chytré funkce.
 
Priorita je tak dána právě takovým brýlím, tedy by měly konkurovat produktům, jako jsou nedávno uvedené Meta Ray-Ban Display. Jako první by se tak měly představit brýle vyvíjené pod interním kódovým označením N50. Ty by ale neměly mít displej. Mělo by jít o jakýsi dálkový ovladač pro iPhone. Párovaly by se tak s telefonem, měly by interní mikrofony, kamery a vysoké použití systémů AI (ve kterých ale Apple prozatím moc nevyniká). Předpokládá se, že budou představeny koncem roku 2026 (nabízí se tak keynote v září) s tím, že do prodeje by měly jít v roce 2027. O něco později by měla následovat pokročilejší verze, která už bude mít integrovaný displej. Tato varianta byla původně plánována na rok 2028, nyní se ale zdá, že by mohla být na trhu o něco dříve.
 
Osobně si myslím, že právě relativně běžné brýle s displejem (ve stylu zmíněných Ray-Ban Display) jsou něčím, co by mohlo v budoucnu prorazit v celé té zakleté oblasti virtuální a rozšířené reality. Nevytváří nové problémy, jako je vysoká hmotnost nebo omezené možnosti použití ve virtuálním prostředí (musíte řešit problém toho, kde jste v reálném světě, abyste si neublížili), spíše jen dodávají běžnému životu rozšíření, které může být pro běžného člověka více vítané než plně virtuální realita.
 
Dá se to použít jak k zobrazování různých informací (čtení mailů, zpráv,...), tak např. i ke hrám. Představte si třeba Pokémon Go, kdy se lidem zobrazují postavičky v realitě, což lze navíc synchronizovat mezi více zařízeními a mít společný digitální zážitek zasazený do reálného prostředí. Podobných her se dá vymyslet spousta (digitální paintball?), zajímavé to může být i pro sport (zobrazování času a jiných údajů přímo v brýlích, podobně tak to může být "duch" z vašich předešlých kol jako v závodních počítačových hrách).
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
3nm proces TSMC N3P prý o 16-24 % dražší než N3E, Qualcomm i MediaTek si připlatí
3nm proces TSMC N3P prý o 16-24 % dražší než N3E, Qualcomm i MediaTek si připlatí
28.9.2025, Milan Šurkala2
Microsoft Windows 10 žije dál! V EU a EEA dostává další rok bezplatné podpory navíc
Microsoft Windows 10 žije dál! V EU a EEA dostává další rok bezplatné podpory navíc
28.9.2025, Milan Šurkala1
TikTok kapituloval před Trumpem, dohodl prodej do USA a SAE za 14 mld. USD
TikTok kapituloval před Trumpem, dohodl prodej do USA a SAE za 14 mld. USD
27.9.2025, Milan Šurkala6
Specifikace PCIe 8.0 oznámeny, slibuje 256 GT/s a až 1 TB/s u x16 slotů
Specifikace PCIe 8.0 oznámeny, slibuje 256 GT/s a až 1 TB/s u x16 slotů
26.9.2025, Milan Šurkala5
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Intel údajně jedná o spolupráci s rivalem AMD, možná pro něj bude vyrábět čipy
Intel údajně jedná o spolupráci s rivalem AMD, možná pro něj bude vyrábět čipy
Dnes, Milan Šurkala
XPG uvedlo skříně Valor Air Nano a Mesh Nano, nový je i 850W zdroj Pymcore SFX
XPG uvedlo skříně Valor Air Nano a Mesh Nano, nový je i 850W zdroj Pymcore SFX
Dnes, Milan Šurkala1
6K monitor LG UltraFine evo 32U990A s Thunderboltem 5 přichází na trh
6K monitor LG UltraFine evo 32U990A s Thunderboltem 5 přichází na trh
Dnes, Milan Šurkala5
Čínské GPU Fenghua No.3 dostává 112 GB HBM paměti a zvládne CUDA i ray-tracing
Čínské GPU Fenghua No.3 dostává 112 GB HBM paměti a zvládne CUDA i ray-tracing
Včera, Milan Šurkala2
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro telefony tepe na frekvenci 4,6 GHz
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro telefony tepe na frekvenci 4,6 GHz
Včera, Milan Šurkala2
Baterky do dálkových autobusů: Volvo uvedlo BZR Electric se 720 kWh NCA a 700km dojezdem
Baterky do dálkových autobusů: Volvo uvedlo BZR Electric se 720 kWh NCA a 700km dojezdem
Včera, Milan Šurkala
Micron oznamuje první vzorky HBM4 pamětí s rychlostí 11 Gbps
Micron oznamuje první vzorky HBM4 pamětí s rychlostí 11 Gbps
30.9.2025, Milan Šurkala
Raspberry Pi 500+ dostává 2,4GHz ARM, 16GB RAM a RGB klávesnici
Raspberry Pi 500+ dostává 2,4GHz ARM, 16GB RAM a RGB klávesnici
30.9.2025, Milan Šurkala3