Apple odsouvá levnější Vision Pro, chce se soustředit na chytré brýle
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
S brýlemi Vision Pro to Applu vůbec nevyšlo. Víme, že chystá několik modelů, mezi nimi i levnější variantu, ta ale bude muset ustoupit chytrým brýlím.
I společnost Apple občas šlápne vedle a nedotáhne své produkty do zdárného konce. Její VR brýle Apple Vision Pro sice byly funkčně a technologicky velmi pokročilé, nicméně svou vysokou cenou a hmotností moc lidí nezaujaly. V zásadě také nevyřešily nějaký palčivý problém, který by lidi přiměl je používat, když už si je koupili. Víme, že firma má ve vývoji hned několik různých VR/AR brýlí i běžnějších chytrých brýlí, přičemž jednou z nejbližších novinek měla být levnější a menší varianta nynějších brýlí Vision Pro. Ty se ale podle zprávy analytika Marka Gurmana odsouvají dále do budoucnosti a někteří inženýři z týmu, který je vyvíjel, byli převeleni na vývoj jednodušších chytrých brýlí. Ty vypadají jako běžné, jen mají některé chytré funkce.
Priorita je tak dána právě takovým brýlím, tedy by měly konkurovat produktům, jako jsou nedávno uvedené Meta Ray-Ban Display. Jako první by se tak měly představit brýle vyvíjené pod interním kódovým označením N50. Ty by ale neměly mít displej. Mělo by jít o jakýsi dálkový ovladač pro iPhone. Párovaly by se tak s telefonem, měly by interní mikrofony, kamery a vysoké použití systémů AI (ve kterých ale Apple prozatím moc nevyniká). Předpokládá se, že budou představeny koncem roku 2026 (nabízí se tak keynote v září) s tím, že do prodeje by měly jít v roce 2027. O něco později by měla následovat pokročilejší verze, která už bude mít integrovaný displej. Tato varianta byla původně plánována na rok 2028, nyní se ale zdá, že by mohla být na trhu o něco dříve.
Osobně si myslím, že právě relativně běžné brýle s displejem (ve stylu zmíněných Ray-Ban Display) jsou něčím, co by mohlo v budoucnu prorazit v celé té zakleté oblasti virtuální a rozšířené reality. Nevytváří nové problémy, jako je vysoká hmotnost nebo omezené možnosti použití ve virtuálním prostředí (musíte řešit problém toho, kde jste v reálném světě, abyste si neublížili), spíše jen dodávají běžnému životu rozšíření, které může být pro běžného člověka více vítané než plně virtuální realita.
Dá se to použít jak k zobrazování různých informací (čtení mailů, zpráv,...), tak např. i ke hrám. Představte si třeba Pokémon Go, kdy se lidem zobrazují postavičky v realitě, což lze navíc synchronizovat mezi více zařízeními a mít společný digitální zážitek zasazený do reálného prostředí. Podobných her se dá vymyslet spousta (digitální paintball?), zajímavé to může být i pro sport (zobrazování času a jiných údajů přímo v brýlích, podobně tak to může být "duch" z vašich předešlých kol jako v závodních počítačových hrách).
Zdroj: pcmag.com, bgr.com, spyglass.com