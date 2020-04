Apple opět baví extrémními cenami: sada koleček pro Mac Pro za 20.990 Kč

Společnostje známá tím, že jsou její produkty obvykle hodně drahé. Zatímco však takové iPady jsou naceněné poměrně slušně a akceptovatelné ceny mají i některé iPhony s menším množstvím paměti, u jiných produktů člověk až nevěří, co je možné za ně chtít. Nedávno to byl stojánek na monitor Pro Stand za doslova extrémní cenu 28.990 Kč, za což je možné si u konkurence pomalu koupit celý monitor i se stojánkem . Ale to zdaleka není vše. Apple překvapuje i dál. I tentokrát to už není ani extrémně předražené, to se člověk jen ptá, zda tam není omylem nějaká ta nula navíc.