Apple Self Service Repair: iPhone i Mac si můžete opravit svépomocí

Právo na opravu je hodně diskutovaným tématem a ve světě IT se to týká zejména společnosti. Zatímco u desktopového Macu Pro to není problém, pro iMacy, Macbooky, iPady nebo iPhony bylo velmi obtížné se dopracovat k neoficiální opravě. Poslední roky se rozhořela diskuze nad přístupem k oficiálním manuálům, nástrojům a součástkám pro opravy i mimo autorizované servisy. To se postupně zlepšilo a zatímco v roce 2017 byl Apple tvrdě proti těmto opravám, loni to už umožnil přes Independent Repair Provider Program (IRP) a nyní se objevuje dokonce. Jinak řečeno, jde o IRP pro koncové uživatele, kteří se tak přidají k 5000 autorizovaným centrům a 2800 IRP.

Apple tak umožní i běžným uživatelům stáhnout si servisní manuály, nakupovat součástky (a to za stejné ceny jako IRP) a nástroje k opravě. Nejprve půjde o zákazníky v USA a díly pro iPhone 12 a iPhone 13. Apple se na toto už nějakou dobu připravoval, protože novější telefony mají konstrukci usnadňující výměnu součástek. Brzy by do seznamu produktů pro opravu svépomocí měly přibýt i počítače Mac (patrně iMac i různé Macbooky) s procesory Apple M1.

Společnost Apple říká, že je důležité, aby se zákazníci seznámili se servisním manuálem, a poté budou moci objednávat nové díly a nástroje. Celkově by mělo jít o 200 dílů a nástrojů pro opravu (pokud jde o iPhony 12 a 13). Apple pochopitelně doporučuje, aby se zákazníci, kteří nemají potřebné technické znalosti a dovednosti do oprav nepouštěli a svěřili je servisu. Ona je ale otázkou i výsledná cena. Nejde totiž jen o cenu samotného dílu, která bude výrazně nižší, než cena opravy v servisu. Problémem může být to, že cena nástrojů se "rozpustí" v jednom (nebo jiném, poměrně malém množství opravených produktů) a člověk nad tím stráví patrně více času než zkušený technik. A i čas uživatele jsou peníze, takže je otázkou, zda to ve skutečnosti opravdu vyjde vždy levněji nebo ne. Staré nefunkční součástky pak Apple vykoupí zpět k recyklaci.

