Apple údajně zahájil výrobu procesoru M5 na procesu N3P

Už nějakou dobu se mluví o tom, že Apple nenaskočí rychle na 2nm výrobu, a to z různých důvodů, ať už jsou to časové, tak i možná finanční. Připravuje nový procesorpro notebooky iPad Pro a notebooky MacBook, přičemž jejich výroba se podle zákulisních informací už měla rozběhnout. Jak se ale už tvrdilo v minulosti, Apple nepočká na 2nm proces, ale nechá je vyrábět na 3nm technologii , a to v inovované variantě N3P. Tento proces by měl při stejné spotřebě o 4 % navýšit výkon, resp. při stejných taktech mít o 9 % nižší spotřebu. O 4 % by se také měla zvýšit hustota tranzistorů.