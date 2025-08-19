Apple v USA vrací měření kyslíku v krvi do hodinek Watch, patent obešel iPhonem
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Už od konce roku 2023 se táhne spor společnosti Apple a Masimo ohledně technologie měření kyslíku v krvi u chytrých hodinek Watch. Nyní to obešel pomocí iPhonu.
Někdy se do problémů dostane i Apple, což se stalo např. koncem roku 2023 těsně před Vánoci. Společnost Masimo totiž tvrdila, že chytré hodinky Apple Watch 9 a Ultra 2 porušují její patenty na měření kyslíku v krvi. Prodeje se tak zastavily a byly spuštěny až za několik dní s tím, že u modelů prodávaných v USA nebyla tato funkce dostupná. Ostatních zemí se patentová pře netýkala, a tak zde bylo a je měření kyslíku v krvi dostupné. Po více než 1,5 roku se ale této funkce konečně dočkali i američtí zákazníci, i když trochu jinak, než ti ostatní.
V rámci aktualizace iPhonů na iOS 18.6.1 a hodinek Watch 9, Watch 10 nebo Watch Ultra 2 na watchOS 11.6.1 přichází tato funkce i do USA. Aplikace Blood Oxygen na hodinkách Watch sice načte data ze senzoru, ta ale pošle do iPhonu, kde jsou plně zpracována. Tam pak mohou být v adekvátních částech aplikace Zdraví také zobrazena. Patent se tak obešel tím, že hodinky slouží jen a pouze jako bezdrátový senzor pro měření, vše ostatní se ale děje na telefonu, což by ve výsledku nemělo odporovat patentu. Změna se netýká hodinek mimo USA, které už funkci měly, nebo i těch, které byly koupeny v USA v době, kdy pře nezakazovala jejich prodej, a tyto kusy tak měření měly dostupné. Ještě dodejme, že uvedení nové generace chytrých hodinek Apple Watch 11 se pravděpodobně bude konat spolu s představením nových iPhonů 17 v první polovině letošního září, tedy za necelý měsíc.
