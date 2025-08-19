Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní
>
Mobilní zařízení
>
Ostatní zařízení
>
Apple

Apple v USA vrací měření kyslíku v krvi do hodinek Watch, patent obešel iPhonem

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Apple v USA vrací měření kyslíku v krvi do hodinek Watch, patent obešel iPhonem
Už od konce roku 2023 se táhne spor společnosti Apple a Masimo ohledně technologie měření kyslíku v krvi u chytrých hodinek Watch. Nyní to obešel pomocí iPhonu.
Reklama
Někdy se do problémů dostane i Apple, což se stalo např. koncem roku 2023 těsně před Vánoci. Společnost Masimo totiž tvrdila, že chytré hodinky Apple Watch 9 a Ultra 2 porušují její patenty na měření kyslíku v krvi. Prodeje se tak zastavily a byly spuštěny až za několik dní s tím, že u modelů prodávaných v USA nebyla tato funkce dostupná. Ostatních zemí se patentová pře netýkala, a tak zde bylo a je měření kyslíku v krvi dostupné. Po více než 1,5 roku se ale této funkce konečně dočkali i američtí zákazníci, i když trochu jinak, než ti ostatní.
 
V rámci aktualizace iPhonů na iOS 18.6.1 a hodinek Watch 9, Watch 10 nebo Watch Ultra 2 na watchOS 11.6.1 přichází tato funkce i do USA. Aplikace Blood Oxygen na hodinkách Watch sice načte data ze senzoru, ta ale pošle do iPhonu, kde jsou plně zpracována. Tam pak mohou být v adekvátních částech aplikace Zdraví také zobrazena. Patent se tak obešel tím, že hodinky slouží jen a pouze jako bezdrátový senzor pro měření, vše ostatní se ale děje na telefonu, což by ve výsledku nemělo odporovat patentu. Změna se netýká hodinek mimo USA, které už funkci měly, nebo i těch, které byly koupeny v USA v době, kdy pře nezakazovala jejich prodej, a tyto kusy tak měření měly dostupné. Ještě dodejme, že uvedení nové generace chytrých hodinek Apple Watch 11 se pravděpodobně bude konat spolu s představením nových iPhonů 17 v první polovině letošního září, tedy za necelý měsíc.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Perplexity chce koupit prohlížeč Google Chrome, nabízí 34,5 mld. USD
Perplexity chce koupit prohlížeč Google Chrome, nabízí 34,5 mld. USD
14.8.2025, Milan Šurkala16
Microsoft je druhou firmou s hodnotou 4 bilionů USD, příjmy i díky cloudu a AI rostly o 18 %
Microsoft je druhou firmou s hodnotou 4 bilionů USD, příjmy i díky cloudu a AI rostly o 18 %
1.8.2025, Milan Šurkala1
Windows on ARM dostává nativní verzi Adobe Premiere Pro, betě ale pár věcí chybí
Windows on ARM dostává nativní verzi Adobe Premiere Pro, betě ale pár věcí chybí
31.7.2025, Milan Šurkala3
Microsoft Windows 10 slaví 10 let od zahájení prodejů
Microsoft Windows 10 slaví 10 let od zahájení prodejů
30.7.2025, Milan Šurkala6
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
96jádrový AMD Threadripper 9995WX rozběhne 400 původních Doomů najednou
96jádrový AMD Threadripper 9995WX rozběhne 400 původních Doomů najednou
Dnes, Milan Šurkala
Volkswagen zkouší placené SW upgrady, 150kW verzi lze nejen předplatným posílit na 170 kW
Volkswagen zkouší placené SW upgrady, 150kW verzi lze nejen předplatným posílit na 170 kW
Dnes, Milan Šurkala16
DeepSeek-R2 má zpoždění kvůli neúspěšnému tréninku na čipech Huawei. Vrací se k Nvidii
DeepSeek-R2 má zpoždění kvůli neúspěšnému tréninku na čipech Huawei. Vrací se k Nvidii
Dnes, Milan Šurkala
AMD Ryzen 5 5500X3D má první testy, přidává 6 % MT výkonu
AMD Ryzen 5 5500X3D má první testy, přidává 6 % MT výkonu
Dnes, Milan Šurkala
Tesly s hardwarem od AMD patrně přejdou na vizualizace v Unreal Engine
Tesly s hardwarem od AMD patrně přejdou na vizualizace v Unreal Engine
Včera, Milan Šurkala5
Update pro Intel Lunar Lake v konzoli MSI Claw zvyšuje výkon o 8 %, překonává AMD
Update pro Intel Lunar Lake v konzoli MSI Claw zvyšuje výkon o 8 %, překonává AMD
Včera, Milan Šurkala6
Tesla ukázala time-lapse, jak vůz s FSD autonomně ujel 580km trať ze San Francisca do LA
Tesla ukázala time-lapse, jak vůz s FSD autonomně ujel 580km trať ze San Francisca do LA
Včera, Milan Šurkala8
Intel ukázal funkční ARM procesor vyrobený pomocí procesu 18A
Intel ukázal funkční ARM procesor vyrobený pomocí procesu 18A
Včera, Milan Šurkala4