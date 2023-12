Rána pro Apple: v USA přestane prodávat hodinky Watch 9 a Ultra 2 kvůli patentům

Patenty jsou občas docela zákeřná věc. Společnost Apple má ve spojitosti s nimi problém v USA, což se týká chytrých hodinek Apple Watch 9 a Apple Watch Ultra 2. Tyto hodinky totiž obsahují technologii pro měření kyslíku v krvi a podle všeho metoda měření porušuje patenty společnosti Masimo. Toto zjistila komise International Trade Commission (ITC) na základě stížnosti společnosti a Applu tak nyní čelí zákazu dovozu a prodeje těchto hodinek na půdě USA. Příkaz k ukončení dovozu padl v říjnu, nicméně 60denní lhůta na prošetření záležitosti a vynesení verdiktu Bidenovou administrativou končí až 25. prosince, dokdy může toto nařízení vetovat. Připomeňme, že tuto technologii měly i starší generace hodinek Apple Watch, ty už ale Apple oficiálně neprodává. Zajímavostí je, že hodinky budou moci být dostupné přes jiné prodejce, jako je např. Amazon, Apple ale už nebude dodávat další kusy, takže brzy dojde k jejich vyprodání.



Společnost se tak sama v předstihu rozhodla zastavit prodej dotčených verzí hodinek, a to od 21. prosince 14:00 PT (23:00 našeho času) v kamenných obchodech a po 24. prosinci v online obchodech. V prodeji tak oficiálně přes prodejní kanály Applu zůstane akorát Apple Watch SE, které tímto senzorem a funkcí nedisponují. Apple se snaží problém vyřešit jinými algoritmy měření, které by neporušovaly výše zmíněné patenty, nicméně společnost Masimo se nechala slyšet, že to nebude stačit a že problém je i v samotném hardwaru, který se musí také změnit. Zda se to tímto vyřeší, to se teprve ukáže. Další možností by mohlo být licencování této technologie, o tom se zatím ale moc nemluví.