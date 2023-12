Apple se odvolal, přes porušení patentů může prodávat chytré hodinky Watch 9 a Ultra 2

Apple kvůli nim před několika dny s mírným předstihem zastavila prodej svých hodinek Watch 9 a Watch Ultra 2 ve svém online obchodě i svých kamenných prodejnách. Konkrétně šlo o patenty společnosti Masimo ohledně technologií pro Patentové spory nejsou ničím neobvyklým a společnostkvůli nim před několika dny s mírným předstihem zastavila prodej svých hodinek Watch 9 a Watch Ultra 2 ve svém online obchodě i svých kamenných prodejnách. Konkrétně šlo o patenty společnosti Masimo ohledně technologií pro měření kyslíku v krvi . Zastavení prodeje ale nemělo dlouhého trvání. Zatímco v kamenných prodejnách došlo k zastavení prodeje 21. prosince, pro online šlo o 24. prosince a skutečný zákaz prodeje nabyl účinnosti o chvíli později, 26. 12., společnost se ihned odvolala a už 27. prosince mohla prodej znovu dočasně zahájit. To potrvá minimálně do doby, než bude vyřčen další verdikt, který je naplánován na 12. ledna 2024.

Apple tvrdí, že už vyrábí hodinky Watch 9 a Watch Ultra 2 s úpravami, které neporušují patenty společnosti Masimo, nicméně ty ještě musí projít schvalovacími procesy. Zda to bude stačit, to se uvidí za dva týdny. Do té doby má Apple trochu času na to, aby hodinkami zásobil alternativní prodejce jako Amazon, Best Buy a podobné, na něž se zákaz prodeje nevztahuje, pokud tyto hodinky mají skladem. Apple tak má dva týdny na to, aby tyto prodejce dostatečně zásobil pro případ, že by tahanice pokračovaly dál. Na hodinky Apple Watch SE se ban nevztahuje, ty totiž tuto funkci pro měření kyslíku v krvi nemají.