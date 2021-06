Apple vylepšuje HomeKit, asistent Siri míří na produkty třetích stran

Apple si sice obvykle hraje na svém "vlastním písečku", ale v některých oblastech se přeci jen více otevírá světu. Nyní se to týká jeho digitálního asistenta Siri. Ten bude nově moci být integrován do produktů třetích stran a být tak více konkurenceschopnou alternativou ke Google Assistant a Amazon Alexa, které jsou podporovány obrovským množstvím hardwaru. Systém chytré domácnosti HomeKit tak tímto může dostat významnou vzpruhu. Apple přidal podporu standardu Matter, za kterým stojí i Amazon, Google nebo Samsung.



Od verze iOS 15 se také příkazy asistenta Siri budou zpracovávat přednostně na zařízení a nikoli v cloudu. Tím se má zvýšit pocit bezpečí i rychlost zpracovávání. Toto bude fungovat na zařízeních s procesorem A12 Bionic a novějšími, tedy např. s iPhony XS/XR, 11, 12, SE 2. generace a novějšími iPady. Bez internetového připojení pochopitelně Siri nebude schopna provést některé příkazy vyžadující aktuální data z Internetu.

Pro chytrou domácnost tu máme několik dalších nových funkcí. Home Keys dá telefonu funkci klíčů k domu při využití podporovaných chytrých zámků, takto můžete dostat i klíče např. k pokoji v hotelu. HomePod rozšiřuje schopnosti např. ovládáním Apple TV, tvOS pak přidává možnost návrhů na to, na co se dívat. Stačí jen vybrat členy domácnosti, kteří sedí před TV, a systém na základě jejich historie sledování vybere obsah, který by se mohl líbit všem. HomeKit nabídne ale i lepší provázání s hodinkami Apple Watch. Ty nyní umožňují používat funkci interkomu (např. i spojení s domovním zvonkem nebo přístup k systému detekce balíčků přede dveřmi).

