Arabské tandemové solární články dosahují rekordní účinnosti: 33,2 %

Koncem loňského roku byly představeny tandemové solární články s rekordní 32,5% účinností . Za těmi stálo Helmholtz Zentrum Berlin (HZB), nicméně po necelém půl roce tu máme nový rekord. Nejprve si ale vysvětleme, co to jsou tandemové solární články. Ty běžné, se kterými se dnes setkáváme, jsou zpravidla křemíkové, které převádí zejména červené a infračervené spektrum světla na elektrickou energii (zejména od cca 600-700 nm výše). Zbytek ale více či méně "ignorují". To je naopak doménou nových materiálů s perovskitovou strukturou, které naopak nejsou moc dobré v červené části spektra, ale dobře konvertují světlo s vlnovou délkou někde mezi 400 až nějakých 600-700 nm. Tandemový článek je takový, který má křemíkovou vrstvu i perovskitovou zároveň. Jednoduše řečeno, perovskit nahoře převede modré a zelené části spektra na elektrickou energii a propustí červenou složku na spodní křemíkovou vrstvu, která se postará o zbytek.