ARM Makalu slibují 30% nárůst výkonu oproti A78 a budou pouze 64bitová

Můžeme se tak podívat na plány firmy Arm Ltd. týkající se blízké budoucnosti, a to příštího a přespříštího roku. Jde pak konkrétně o to, jaké nástupce má pro dnešní jádra Cortex-A78 zvaná Hercules, která jsou založena na architektuře ARMv8-A a stejnojmenné instrukční sadě. Jde o výkonná procesorová jádra, která mají dosahovat taktů až kolem 3 GHz a určena jsou především pro tablety a mobilní telefony. Zmínit také můžeme jejich verzi Cortex-X1, která se na rozdíl od A78 nezaměřuje na vyvážený výkon, spotřebu a velikost čipu (PPA - performance, power, area), ale pouze na výkon.

Jak ukazuje jediný zveřejněný obrázek, modely A78 a X1 jsou určeny pro 5nm proces, takže jde o vskutku moderní čipy založené na té nejmodernější výrobní technologii, jaká je k dispozici. Co se týče generace Matterhorn pro rok 2021 a Makalu pro rok 2022, v jejich případě nám už obrázek nenabízí žádnou takovou informaci, ale lze si představit, že Matterhorn ještě využije 5nm proces a Makalu už by mohly být 3nm čipy. Ale to je pouze odhad založený na tom, že v příštím roce má u TSMC začít zkušební výroba 3nm procesem a běžná pak od druhé poloviny roku 2022.

Makalu tak slibuje 30% nárůst výkonu oproti dnešním Cortex-A78 / X1, což je založeno na předpokladech výkonu ve SPECint*_base2006. Přijde ale i jedna zásadní změna, a to ta, že Arm bude od roku 2022 na svých "velkých" jádrech Cortex-A podporovat pouze 64bitový software. Čili to by mělo logicky platit právě i pro Makalu a dle Arm to bude výhodné i pro vývojáře, kteří se později už nebudou obtěžovat s tvorbou 32bitových verzí svých aplikací.

Dle svého grafu tak společnost Arm dosáhla za čtyři roky 2,5násobného nárůstu výkonu mezi Cortex-A73 a Cortex-A78/X1, takže tím v podstatě přiznává, že nyní už trošku zvolní a během dvou let bude nárůst výkonu činit 30 procent.



Zdroj: TZ ARM via VideoCardz

