Arm odmítá krádež duševního vlastnictví ze strany Arm China

Pravda je, že situace mezi Arm a Arm China není úplně růžová, respektive platí, že jsou obě firmy v právním sporu a důležitou roli tu hraje neúspěšně odvolaný CEO Arm China, Allen Wu. Ten měl ale dle nedávné zprávy Reuters nedovoleně použít duševní vlastnictví firmy ARM pro vytvoření vlastních produktových řad, čili v podstatě ukrást potřebné technologie. A to je právě to, co mateřský Arm nyní odmítá.