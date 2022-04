Arm si snaží uvolnit ruce převodem podílu ve vzbouřeném podniku Arm China

Už v únoru jsme psali o tom, jak Arm China stojí v cestě snah firmy Arm Ltd. vstoupit na burzu. Jde totiž o to, že tuto firmu řídí samozvaný šéf, který odmítl nechat se odvolat a ponechal si firemní pečeť a důležité dokumenty, jejichž vlastnictví mu dle čínského práva umožňuje takto jednat a s tím nikdo už delší dobu nesvedl nic udělat.

Víme také, že Arm se chystá na burzu , čemuž má předcházet jednak zeštíhlení firmy formou propuštění a pak i prodejem všech akcií Arm China. Ta totiž byla vnímána jako překážka, která by mohla zmařit i vstup na burzu a plánovanou prvotní emisi akcií. Problém byl už jen ten, že Arm China odmítl poskytovat přehled o výsledcích hospodaření.

Nyní se dozvídáme, že podíl ve firmě Arm China byl převeden na jistý nezávislý subjekt, přičemž stále platí, že Arm China bude moci nabízet technologie Armu v Číně a na opačnou stranu potečou vybrané licenční poplatky, ovšem nyní už regulátory a ani potenciální zájemce o akcie Armu nemusí zajímat, jak Arm China hospodaří.

O převodu akcií informoval samotný Arm Ltd. a uvedl, že měl své důvody spojené s účetnictvím, čili jak bylo řečeno výše. Arm Ltd. se tak svého podílu neměl zcela zbavit a jde především o to, že nyní už není Arm China z jeho pohledu podnik se společnou majetkovou účastí, čili joint venture a spíše jde o prostě jen o investici.

A je to velice významná položka, neboť Arm China generuje asi čtvrtinu celkových tržeb firmy Arm Ltd., která v ní dosud přímo vlastnila 47,33% podíl a zbytek drží několik čínských investorů včetně těch, které ovládá Allen Wu, CEO Arm China.

Jenomže je tu jeden háček, kvůli němuž nelze považovat celou věc za vyřízenou. Převod takového podílu v Arm China totiž musí být dle čínského obchodního právě potvrzen právě držitelem firemní pečeti, jimž je tedy právě Allen Wu, jak uvedl Han Lijie z americké právnické společnosti Katten Muchin Rosenman. Není přitom známo, jak se ten k tomu postavil či postaví a zda nebude chtít transakci zablokovat. Zdroj ale o transakci mluví jako o ukončené, takže by snad už Arm Ltd. měl mít tuto záležitost vyřešenou, ale uvidíme, co dalšího se ještě objeví.