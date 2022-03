Arm čeká vstup na burzu, ale ještě dříve masivní propouštění

Společnost Arm by nyní už v podstatě mohla být součástí NVIDIE, ovšem proti této akvizici se postavily regulační úřady a bylo zřejmé, že i kdyby ty nakonec přece jen svolily, řízení by trvalo už moc dlouho a NVIDIA by ho nestihla dokončit ani v rozšířeném termínu. NVIDIA si tak půjde svou cestou a Arm vlastněný firmou SoftBank Group čeká IPO, čili prvotní emise akcií a vstup na burzu. Stále je tu otázka, jak to bude s Arm China , která se dá označit za vzbouřenou divizi, jíž hraje do rukou čínské obchodní právo, ovšem nyní se dozvídáme něco jiného.