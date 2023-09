ARM zamířil na burzu a získal 4,87 mld. USD, růst chce v cloudu a automotive

ARM je docela zajímavá. V roce 2016 firmu koupila společnost japonská firma SoftBank za 32 mld. USD, o což pak měla zájem Nvidia. Tam mělo jít o 40 mld. USD, nicméně počátkem roku 2022 ze všeho sešlo, protože do akvizice stále "házeli vidle" různí regulátoři, kterým se toto převzetí moc nelíbilo. Nvidia tak snahu o 51 USD za kus). Ponechává si tak stále 90% podíl ve firmě.

Historie společnostije docela zajímavá. V roce 2016 firmu koupila společnost japonská firmaza 32 mld. USD, o což pak měla zájem Nvidia. Tam mělo jít o 40 mld. USD, nicméně počátkem roku 2022 ze všeho sešlo, protože do akvizice stále "házeli vidle" různí regulátoři, kterým se toto převzetí moc nelíbilo. Nvidia tak snahu o koupi ARMu nakonec vzdala , přičemž tímto přišla o zhruba 1,25 mld. USD, které investovala do příprav na akvizici. O pár týdnů později bylo oznámeno, že se připravuje vstup firmy na burzu (IPO), a tak se i před pár dny stalo. Hodnota společnosti se v průběhu času vyšplhala na 64 mld. USD, přičemž SoftBank nabídla k prodeji zhruba jen desetinu akcií (konkrétně 95,5 mil. za cenu). Ponechává si tak stále 90% podíl ve firmě.

IPO bylo úspěšné a společnosti se povedlo vybrat od investorů 4,87 mld. USD (95,5 milionu akcií * 51 USD za kus). Hodnota firmy se tak dostala na 54,5 mld. USD, přičemž z finančních ukazatelů můžeme zmínit ještě to, že za poslední rok měla firma příjmy 2,68 mld. USD (pokles z 2,7 mld. USD z předchozího roku kvůli nižší poptávce po smartphonech, 1,68 mld. USD z toho dělají licenční poplatky) a čistý zisk je pak 524 mil. USD. Aby se situace zlepšila, firma hodlá navýšit své licenční poplatky a doufá, že do března roku 2025 navýší své roční příjmy o 20 %. A kde vlastně chce firma růst?

V mobilní oblasti to moc není, tam už má dnes 99% tržní podíl (počítáme-li mobilní telefony a podobná zařízení), takže tam se počítá už jen s tím, že se prodeje telefonů o něco zvýší a příjmy by tak mohly vzrůst o 6 %. Více chce růst v automotive, kde má nyní 41% tržní podíl, a tam se předpokládá 16% nárůst. Automotive by měl být stále silnější oblastí např. i pro Nvidii, kde jde ale prozatím stále jen o maličkou divizi v rámci firmy. Nejvíce prostoru pro růst ARMu je ale jednoznačně v cloudu. Firma zde postupně roste a s 10% tržním podílem je sice nyní poměrně malým hráčem, nicméně bude-li růst o 17 % ročně do roku 2025, jak se plánuje, mělo by se to postupně dále zlepšovat a ukrajovat dnešním tradičním hráčům. Hodně si slibuje zejména od různých systémů umělé inteligence.

Zde ještě dodejme, že po vstupu na burzu (IPO) je zájem ze strany investorů o ARM opravdu velký. Na konci včerejšího obchodování byla hodnota akcií vyšší téměř o 25 % a dostala se až na 63,6 USD (hodnota firmy 65,2 mld. USD) a teď má v pre-marketu zatím dalších +9 % navíc (cca 69 USD za akcii). To ale pochopitelně neznamená, že na takové hodnotě dnes také otevře, nemluvě o tom, kde dnes skončí.