NVIDIA prý vzdává svou snahu o akvizici firmy Arm, ztráta bude značná

Bloomberg tak tvrdí, že NVIDIA už nebude usilovat o akvizici firmy Arm Holdings, kterou chtěla odkoupit od společnosti SoftBank Group Corp. Donedávna přitom NVIDIA stále i přes značné průtahy ve zkoumání antimonopolních úřadů několika zemí doufala, že její záměr vyjde, i kdyby musela souhlasit s řadou podmínek. Nicméně tu platí jistá lhůta, která měla vypršet už letos v září, kdy vyprší i ten nejzazší možný termín na dokončení akvizice a americká Federální obchodní komise přitom nedávno uvedla , že má v plánu zablokovat akvizici pomocí žaloby, čili NVIDIA by bez ohledu na výsledek soudu stejně neměla čas ji dokončit.

Nyní se dozvídáme, že v NVIDII si už uvědomili, že není šance na úspěch, neboť v jejich snaze nebyl v poslední době zaznamenán téměř žádný pokrok. Chystaných 40 miliard dolarů, které měla NVIDIA za Arm zaplatit, tak majitele nezmění, ovšem opět se uvádí, že Jensen Huang bude počítat značné ztráty.

Půjde o promarněné náklady na přípravu akvizice ve výši kolem 1,25 miliardy dolarů, o nichž už na konci loňského listopadu mluvil The Telegraph . Jedná se prý především o již složené zálohy, o nichž měla sama NVIDIA svým investorům už potvrdit, že o ně v případě zablokované akvizice přijde.

Pak se ani nemůžeme divit tomu, že má NVIDIA vycouvat z této akvizice bez zbytečného humbuku, neboť to pro ni pochopitelně nebude příjemné téma, ale o daleký dosah této zprávy se stejně postarají média.

Nyní je otázka, kam bude NVIDIA dále směřovat s ohledem na vývoj procesorů. Lze počítat s tím, že asi bude dále rozvíjet svá CPU Grace založená na architektuře ARM, i když už sama nebude moci ovlivnit vývoj celé této architektury. Anebo se snad poohlédne jinde (RISC-V)?

Co se týče samotné firmy Arm, o té jsme se již dříve dozvěděli, že v případě neúspěšné akvizice se může pokusit o IPO, a tedy vstup na akciový trh. A právě to zmiňuje i samotný Bloomberg (via Reuters ), dle nějž už ve firmě SoftBank začali se vší vážností chystat IPO firmy Arm.