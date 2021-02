ASRock si zaregistroval Radeony RX 6700 i RX 6600 XT

AMD dosud na trh vypustilo jen tři karty z generace RDNA 2, a to Radeon RX 6800, RX 6800 XT a RX 6900 XT. Dalo by se ale říci, že zastoupení samotné generace RDNA 2 je díky novým konzolím Sony a Microsoftu mnohem větší, než by se mohlo zdát, jenomže zájemcům o výkonné i spíše slabší herní PC je to poněkud k ničemu. Ti si dnes mohou ze skladových zásob obchodů pořídit leda absolutní low-end, který už je spíše na hraně toho, čemu se vůbec dá říkat grafická karta.

Na zlepšení situace si tak můžeme leda počkat a při tom si krátit chvíli hypnotizováním hodnoty Etherea, jež ale mezitím atakuje nové výšiny a také sledováním zpráv o tom, co nového se chystá. To prozradí i společnost ASRock, jež si nedávno asi zaregistrovala i kartu, jejíž referenční verzi možná vidíme na obrázku z prezentace firmy AMD připravené pro CES 2021.

Model AMD Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6700 Radeon RX 6600 XT ASRock Phantom Gaming D OC RX6700XT PGD 12GO RX6600XT PGD 12GO ASRock Challenger Pro OC RX6700XT CLP 12GO RX6600XT CLP 12GO ASRock Challenger D OC RX6700XT CLD 12GO RX6700 CLD 6GO RX6600XT CLD 12GO ASRock Challenger D RX6700XT CLD 12G RX6600XT CLD 12G

Jde opět o registraci u EEC a opět lze říci, že AIB výrobce v tomto případě nepředvedl smršť modelů, mezi nimiž by se snadno ztratily ty, které mají šanci opravdu přijít na trh. To se ostatně dá říci i o firmě Gigabyte a jejích RX 6700 XT

Máme tu tak čtyři karty RX 6700 XT, kupodivu pouze jednu RX 6700 a opět čtyři modely RX 6600 XT, jež by mohly být založeny na ještě osekanějším Navi 22 než RX 6700, ale možná že už na Navi 23. Pokud AMD půjde ve svých šlépějích, pak by mělo GPU Navi 22 posloužit pro obě RX 6700 i RX 6600, čili XT i ne-XT verze a Navi 23 by se pak mělo uplatnit až u RX 5500 (XT) a případných slabších kartách.

Zajímavé je také to, že RX 6600 XT dle označení karet ASRock nese 12 GB paměti, což by znamenalo, že AMD by s touto výbavou v nové generaci opravdu výrazně hnulo dopředu a v podstatě by kapacitu oproti předchozí generaci zdvojnásobilo. Nicméně 6 GB by už opravdu mohlo být málo a střední cesta s 8 GB by zase znamenala, že šířka sběrnice buď vzroste na 256 bitů, což by se také odrazilo na ceně karet a v hierarchii by to nemělo smysl, anebo by měla jen 128bitů a to je na druhou stranu málo. Čili 12 GB paměti na 192 bitech může být svým způsobem i kompromis.

V takovém případě se ale za výše ukázanou jednoventilátorovou kartou bude těžko skrývat RX 6600 XT, jako spíše RX 6500 XT nebo něco ještě slabšího.





