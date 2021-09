Astronomové předpovídají, že světlo ze supernovy Requiem dorazí v roce 2037

Supernova zvaná Requiem se totiž nachází z našeho pohledu za obrovskou galaktickou kupou MACS J0138, jejíž hmota ohýbá světlo, které k nám putuje, díky čemuž tak lze vidět explozi Requiemu hned několikrát. Čili astronomové o ní už ví, že explodovala, neboť světlo nám informaci o této události už přineslo. Ale i teprve přinese.

Máme tu dva snímky z let 2016 a 2019, které pořídil Hubbleův dalekohled a na prvním snímku můžeme vidět v dolní části zakroužkované celkem tři světelné body z exploze supernovy Requiem. Tento jev způsobila zmíněná galaktická kupa, jejíž gravitace ohnula a znásobila obraz supernovy, která explodovala někde v dáli. V roce 2019 už v dole zakroužkovaných místech nevidíme nic, neboť supernova pohasla. Ale jde o to, co v budoucnosti uvidíme v místě, které je zakroužkované v horní části pravého snímku. Pokud se ovšem budeme mít čím koukat.

Jsou tu přitom ve hře obrovské vzdálenosti, neboť samotná MACS J0138 je vzdálená asi čtyři miliardy světelných let a Requiem se nacházela dokonce ve vzdálenosti deseti miliard sv. let. Je tak vcelku zřejmé, že znásobené obrazy této exploze nemusí dorazit zároveň a že zde může velice záležet na tom, kudy světlo putuje. Není tak ani divu, že světlo už dorazilo se značným posuvem v infračerveném spektru, čili Hubble pro pozorování využil svou Wide Field Camera 3.

Astronomové z University of South Carolina pod vedením Steva Rodneyho využili počítačový model MACS J0138 k tomu, aby na základě rozmístění hmoty předpověděli, jak bylo ovlivněno světlo supernovy, a kdy tedy dorazí další jeho obraz. Určili rok 2037, i když s rozptylem dvou let, čili to mohou být roky 2035 až 2039.

Supernova byla objevena v roce 2019, kdy Gabe Brammer z Institutu Nielse Bohra analyzoval snímky v rámci programu REsolved QUIEscent Magnified Galaxies (REQUIEM), ve které jde o analýzu vzdálených galaxií přiblížených efektem gravitační čočky. Na snímku z roku 2016 tak zpozoroval malý objekt, který nejdříve pokládal za přiblížený obraz vzdálené galaxie, ale pak si všiml, že na novějších snímcích není a že jde ve skutečnosti o tři obrazy.

A jak si můžeme sami všimnout, každý z těchto tří bodů je jasně spojen se třemi obrazy masivní vzdálené galaxie, která se ukazuje v podobě zaoblené šmouhy. Supernova tak patří do této galaxie, a proto se i poslední světlo supernovy Requiem očekává v místě, kde je daná galaxie rovněž vidět, čili vlevo nahoře.

Budeme tedy mít možnost v druhé polovině příštího desetiletí sledovat, zda se světlo supernovy Requiem opět ukáže? Pomocí Hubbleu už asi ne, ovšem budou tu více než vhodné náhrady, a to jednak v Nancy Grace Roman Space Telescope (chystán na start v roce 2025) a pomoci by mohla také pozemní Vera C. Rubin Observatory (2023).



