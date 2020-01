Asus odhalil Hyper M.2 X16: výkon čtyř SSD s PCIe 4.0

Jak je vidět, Asus se rozhodl umístit pozice pro až 110 mm dlouhé karty M.2 šikmo a je otázka, co jej k tomu vedlo, když je jasné, že by se vešly i hezky vedle sebe. Možná jde prostě jen o výstřelek, možná o snahu zajistit stejně dobré chlazení všech čtyř karet pomocí malého radiálního ventilátoru. Ostatně na rozdíl od karty Gigabyte Aorus Gen4 AIC SSD zde není vidět, že bychom tu pro SSD měli připraven žebrovaný pasiv, ovšem teplo se bude rozvádět do samotného krytu karty, který vypadá na hliník. Asus k tomu měl připravit pro přibalení teplovodivé podložky.

Na záslepce karty najdeme krom výdechu chlazení také čtyři LED kontrolky, jednu pro každou M.2 pozici a navíc malý přepínač, jímž můžeme ventilátor jednoduše vyřadit z provozu. Karta je mimochodem schopna každému SSD dodat až 14 W energie.

Asus také dává příklad využití této karty, a to s pomocí 2TB SSD a konfigurace do pola RAID 0. Získáme tím 8TB úložiště s propustností teoreticky 256 Gb/s (32 GB/s), přičemž ta bude záviset pochopitelně především na použitých SSD. Prakticky to pochopitelně bude výrazně méně, neboť žádné SSD nedokáže v praxi nabídnout celou šířku svého rozhraní. Nicméně i oněch 19 GB/s, jaké nedávno předvedl Gigabyte , je velice slušné a to na trh navíc budou nastupovat modernější modely SSD s novými kontrolery, takže přenosové rychlosti se jistě dostanou vysoko nad 20 GB/s.