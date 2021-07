Avast jedná o převzetí firmou NortonLifeLock

Na trhu s antiviry se nám to začíná poněkud slučovat a dvě české firmy AVG a Avast už jsou nějakou dobu pod jedněmi křídly. A vypadá to, že Avast se bude slučovat dál. Bylo oznámeno, že má o firmu zájem společnost NortonLifeLock, kterou jsme kdysi mohli znát jako Symnatec Corp. Jednání jsou už v pokročilém stádiu a zůstává otázkou, za jakou částku by se mohl celý obchod vlastně uskutečnit. Akcie Avastu včera zavřely na 504,2 GBP, nyní jsou už na 591,6 GBP, což je 17,3% nárůst.



To znamená hodnotu okolo 5,2 mld. GBP, dohoda ale může skončit (a patrně i skončí) na jiné částce. Obchod by se měl zaplatit jak v penězích, tak i v akciích firmy. Zakladatelé společnosti Pavel Baudiš a Eduard Kučera mají ve firmě 35% podíl, což je pasuje na pozici 6. a 8. nejbohatšího Čecha, oba jsou také dolaroví miliardáři. Řešení od Avastu a AVG na konci roku 2020 používalo 435 milionů lidí, z toho 16,5 milionu mělo některou z placených verzí.

