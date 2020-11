Benchmarky GeForce RTX 3060 Ti: v 3DMarku o 10 % slabší než RTX 3070

Nvidia nedávno představila nová GPU GeForce RTX 3000 a postupně se objevují slabší a slabší modely. Nyní přichází na řadu GeForce RTX 3060 Ti, jejíž uvedení by už nemělo zabrat příliš dlouhou dobu. Má jít o grafické karty vyššího mainstreamu, jež mají mít čip GA104-200, tedy v základu totéž co RTX 3070 (ta má GA104-300). Očekává se tak stejných 17,4 mld. tranzistorů, ale snížený počet CUDA jader z 5888 na 4864. Dolů má jít také počet TMU ze 184 na 152, ROP z 96 na 80, Tensor jader ze 184 na 152 a RT jader ze 46 na 38. Hovoří se také o poklesu základního taktu z 1500 na 1410 MHz, Boostu ze 1730 na 1665 MHz a tím by měl klesnout i výkon v FP32 z 20 na 16,2 TFLOPS. To je o 19 %. Naopak má zůstat 256bitová sběrnice pro 8 GB GDDR6 paměti a rychlost 14 Gbps. Jenže co ukazují testy?



Server Videocardz ukázal tabulku výkonu v benchmarku 3DMark Fire Strike a Time Spy. Nová 3060 Ti by v něm měla překonat RTX 2080 Super o 4 až 6 %, naopak vůči RTX 3070 by měla být pomalejší asi jen o 10-11 % (resp. RTX 3070 je o 11-13 % rychlejší). To jsou velmi pěkné výsledky, uvážíme-li snížení hrubého výkonu GPU o 19 %.

GPU

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

AMD Radeon RX 6800 XT

50 380 (164 %)

17 400 (143 %)

AMD Radeon RX 6800

43 980 (143 %)

15 200 (125 %)

Nvidia GeForce RTX 3080

43 260 (141 %)

17 940 (147 %)

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

35 100 (114 %)

14 300 (117 %)

Nvidia GeForce RTX 3070 34 200 (111 %)

13 740 (113 %)

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

30 706 (100 %)

12 175 (100 %)

Nvidia GeForce RTX 2080 Super

28 980 (94 %)

11 640 (96 %)



Vedle nedávno uvolněných benchmarků od Nvidie a v těžbě kryptoměn i Ashes of the Singularity tu máme ještě jeden nový. Ten zveřejnil známý TUP_APISAK na svém Twitteru. Našel záznamy karet Asus na Geekbench 4, kde byla dvojice RTX 3060 Ti s výkonem přes 326 tisíc v OpenCL Score. Objevila se i karta od MSI v GeekBench 5 . Ta ukázala 133974 bodů v CUDA Score, 107979 bodů ve Vulkan Score a 123279 bodů v OpenCL Score. Abychom to uvedli do kontextu, RTX 3070 tu má 145090 (+8,3 %), 97911 (podezřele -9,3 %) a 132075 bodů (+7,1 %). V těchto benchmarcích pak ale vždy vyhrála starší GeForce 2080 Ti nad RTX 3060 Ti (+22,1 %, +6,1 % a +11,3 %), která tímto překonává i RTX 3070.

RTX 3060 Ti

Compute Units 38

Maximum Frequency 1.67 GHz

Device Memory 8.00 GB

