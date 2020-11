GeForce RTX 3060 Ti a její oficiální benchmarky

Server VideoCardz tak získal obrázek s oficiálními benchmarky chystané NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, která už definitivně přijde na trh 2. prosince. Dle fotografií, které se začínají objevovat, to také vypadá, že se už budují skladové zásoby, ostatně od začátku prodeje nás dělí už jen 15 dní.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti bude založena na 8nm čipu GA104, jakým je vybavena i RTX 3070, ovšem ten bude osekán nejspíše na 4864 CUDA jader, 152 Tensor a 38 RT. Paměťový subsystém bude ale naprosto stejný jako na RTX 3070, čili 8 GB GDDR6 na 14 Gbps a 256bitovém rozhraní, který tak nabídne 448 GB/s.

- klikněte pro zvětšení -

Dle grafu je cíl NVIDIE jasný, nabídnout za 400 USD rychlejší kartu než RTX 2080 Super, která dostala cenovku 700 USD. Oproti RTX 2060 Super pak můžeme očekávat asi o 40 procent výkonu navíc.

Původní graf neobsahoval žádné přesné hodnoty v popiscích sloupků, které dodali na serveru VideoCardz až později ručně, ovšem jde jen o zpřesnění hodnot, které ukazuje vertikální osa, čili relativního výkonu právě ve vztahu k RTX 2060 Super. Co se týče her, nová RTX 3060 Ti by měla být obecně výkonnější i než RTX 2080 Super, ovšem její náskok se může výrazně lišit a někdy nemusí být vůbec žádný. Ale i tak půjde o velice slušný nárůst výkonu, jaký jsme očekávali vzhledem k tomu, co předvádějí ostatní nové GeForce.

Lze si také povšimnout, že benchmarky byly rozděleny do tří skupin. První je herní s rasterizací, druhá je herní s ray tracingem (obě ve 1440p, max. kvalita, Core i9-10900K) a pak tu jsou renderovací aplikace jako Blender. A právě v nich lze počítat s největším nárůstem výkonu.

