GeForce RTX 3060 Ti v testech: Ethereum a Ashes of the Singularity

GeForce RTX 3060 Ti nastoupí na trh (stále oficiálně nepotvrzeno) během 2. prosince a my už máme potvrzeny její specifikace . Nyní se ale zaměříme na výkon a nejprve na ten kryptotěžební, neboť první kusy těchto karet jsou prý již využívány v těžebních farmách, což pro natěšené koncové zákazníky se zájmem o herní grafiku není zrovna dobrá zpráva. Ale to se dalo očekávat vzhledem k tomu, že hodnota Bitcoinu už od září stabilně roste a nemá daleko ke svému zdvojnásobení.





Právě díky Chiphell se můžeme podívat na výkon při těžbě, a to konkrétně Etherea, které je na rozdíl od Bitcoinu vhodné získávat právě i na GPU. A mimochodem právě hodnota Etherea v posledních dnech roste velice prudce a už je nad 12.000 Kč, kde byla naposledy v červnu roku 2018, kdy uvadala druhá vlna těžby na grafických kartách. A to je velice špatná zpráva pro zájemce o novou výkonnou grafiku, jichž není dost právě ani pro hráče, natož pak když se do toho přimíchají těžaři se svou ochotou platit vyšší ceny.

A co tedy výkon RTX 3060 Ti v těžbě Etherea? V daném případě byla spotřeba omezena na 60 % s přetaktovanou pamětí na efektivních 16 Gb/s na pin, což zajistilo mírně nad 61 MH/s, a to je o cca 10 více než nabízí Radeon RX 5700 uzamknutý na 160 W. Nová GeForce tak bude úspornější i výkonnější, i když na druhou stranu dražší o 50 USD. Celkově by se ale mohla v těžbě vyplatit.

A co Ashes of the Singularity ? Zde máme prosté výsledky ve srovnání s RTX 3070, RX 6800 a RX 6800 XT. Jak se dalo tušit, RTX 3060 Ti je z nich nejslabší, a to zhruba na 78 procentech výkonu RX 6800 XT, což ovšem není vůbec špatné.

Z karty RTX 3060 Ti se tak může stát velký prodejní hit, jakým byla i GTX 1060 6GB, ovšem do toho se nám bohužel opět míchá ona těžba a vypadá to, že pokud bude růst hodnoty kryptoměn pokračovat jako doposud, nastoupí třetí vlna, a to v tu nejméně vhodnou dobu.

