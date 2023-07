Bezdrátové nabíjení EV Electreon: úspěšný test a 2 projekty ve Skandinávii

Electreon nám není neznámá. Po

Společnostnám není neznámá. Po celém světě buduje projekty pro bezdrátové nabíjení elektromobilů, a tak, jak si pomalu zvykáme na bezdrátové nabíjení telefonů, tak patrně budeme v budoucnosti nabíjet i elektromobily. Electreon už má zhruba desítku projektů s nabíjením statickým (při parkování) i dynamickým (při jízdě). Jedním z příkladů může být nedávná demonstrace toho, jak Toyota RAV4 ujela 2000 km , aniž by musela na drátovou nabíječku. Bezdrátové nabíjení má mnoho výhod, neboť odpadá nutnost připojování nabíjecího kabelu do auta, a řeší tím nejzásadnější problém, pohodlnost člověka. Pokud jde o účinnost, laboratorní i praktické testy ukazují, že se nijak zásadně neliší od drátového nabíjení a rozdíly jsou v jednotkách procent (dobré bezdrátové může být i účinnější než špatné drátové). Nyní tu máme další dva skandinávské projekty, kde bude využito bezdrátové nabíjení společnosti Electreon.

Jako první tu máme holandského výrobce nákladních vozů GINAF, který mimo jiné dělá přestavby na elektrický pohon. S společností Electreon už spolupracoval na asi nejznámějším projektu firmy "Smartroad in Gotland" ve Švédsku. Ta začala testovací provoz v roce 2020, proháněly se tu elektrické autobusy i 50tunový nákladní vůz GINAF GE2121 na základě vozu DAF XF. Test dopadl velmi úspěšně, a tak se firma rozhodla nabízet přestavby na bezdrátové nabíjení Electreonu i na další své nákladní vozy s celkovou hmotností od 7 do 50 tun, a to jak pro vozy DAF, tak i Mercedes-Benz. Např. spolu s formou REARQ by ve Švédsku chtěly rozjet konverze vozů ze spalovacích motorů na elektrické.





Společnost Electreon také vyhrála tendr na první skutečnou elektrickou silnici v Norsku (připomeňme, že Švédsko plánuje elektrifikovat dálnici E20 , ale zatím neví, zda to chce drátem nebo bezdrátově). Nepůjde tedy už jen o testovací provoz, ale o něco, co se má používat v běžném provozu. Dopravce AtB chce v Trondheimu a okolí používat sdílené elektrické silnice pro autobusy, nákladní vozy a taxíky. Výhodou bezdrátového nabíjení je i to, že takový vůz nemusí být vybaven až tak velkou baterií, což přináší nižší hmotnost (a s tím např. i menší otěr pneumatik a nižší emise mikroskopických pevných částic), lepší dynamické parametry i nižší množství materiálů pro výrobu samotných akumulátorů. Připomeňme, že Norsko chce zakázat prodej vozů se spalovacími motory už v roce 2025 a k takovému zákazu ani nepotřebuje Evropskou unii. V dnešní době se tam podíl elektrických vozů na prodejích nových aut pohybuje okolo 81-87 %.

Ideou je vytvoření sítě rychlých vysokokapacitních autobusů jako páteřní dopravní sítě v regionu, přičemž tyto autobusy budou mít 24 metrů na délku a dva klouby (půjde tedy o 3článkové autobusy). Každý z nich má přepravit až 159 pasažérů. Počítá se celkově s 320 autobusy a 170 různými linkami. Bezdrátové nabíjení by mělo umožnit snížit nutnost mít příliš velké a těžké akumulátory. Ty by bez bezdrátového řešení musely mít hmotnosti v mnoha jednotkách tun a takto by se dala ušetřit i nějaká ta tuna, a to není málo. Stavba infrastruktury pro projekt by měla začít v létě roku 2024.