Bill Gates říká, že Intel už neví, kudy kam. Chválil ale odvahu Gelsingera

Situace Intelu není rozhodně růžová. I když se spotřebitelským procesorům nadále hodně daří (jsou stěžejním tahounem firmy), finanční výsledky společnosti jsou meziročně už nějakou dobu podstatně horší a ani to poslední čtvrtletí nebylo výjimkou , ačkoli bylo v rámci roku 2024 nejlepším. O její situaci se rozpovídal i Bill Gates, a to v rozhovoru pro Associated Press. Bylo zde naznačeno, že Intel stojí významným způsobem za kariérou Billa Gatese díky tomu, že v roce 1971 vyvinul procesor Intel 4004, který vedl k dalším pokročilejším mikroprocesorům, což vyústilo také v potřebu napsat pro ně software.

Zatímco však Microsoft pod posledním vedením Satya Nadelly od roku 2014 dost vzkvétá (což se nedalo moc říci o Stevu Ballmerovi před ním), Intel v poslední době jde od jednoho problému ke druhému. Zatímco v minulosti to byl zpravidla on, kdo tvořil state-of-the-art v návrhu čipů i jejich výrobě, dnes ho v obou oblastech předbíhá několik společností a je jen otázkou, zda to dokáže někdy dohnat. Větší problémy začaly především v podceněných inovacích nějakých 10 let zpět, kdy se bolestivě přecházelo ze 14nm na 10nm výrobu, kde to byly výrobními technologiemi i technologiemi čipů spíše refreshe refreshů, počty jader ani frekvence se zásadně nehýbaly, následovalo zpoždění 7nm výroby, postupná ztráta tržního podílu vůči AMD, které už téměř dekádu boduje svými Ryzeny (stále však s poměrně velkým náskokem vede), byly tu různé problémy s bezpečností CPU (ty se ale nevyhnuly ani jiným firmám), měli jsme tu potíže se stabilitou procesorů Raptor Lake a tak bychom mohli pokračovat dále.

Bill Gates tak řekl, že je ohromen tím, jak Intel sešel z cesty. Rovněž zmínil to, jak trestuhodně zaspal nástup AI, který doslova vystřelil Nvidii a do nemalé míry pomohl i konkurenčnímu AMD. Pozitivní postoj má k bývalému šéfovi Intelu, Patu Gelsingerovi. Ten byl za svého vedení často kritizovanou postavou, ale jak už to tak občas bývá, po jeho odchodu se na něj najednou začíná vzpomínat čím dál častěji v dobrém. Bill Gates na něm oceňoval odvahu, že za cenu velkých obětí začal pracovat na nápravě v oblasti návrhu čipů, ale především v oblasti jejich výroby. Velmi tvrdě tlačil na vývoj nových výrobních procesů, plodů své práce si už ale po svém odchodu neužije. Podle Gatese odešel příliš brzy. Gates přidal, že doufá v úspěch Intelu, nejen pro něj samotný, ale také pro Spojené státy jako takové, nicméně v daném stavu věcí to vypadá jako dost těžké.