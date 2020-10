Bloomberg: Google plánuje udělat z YouTube prodejní platformu

Dle Bloombergu by se tak Google mohl pustit prostřednictvím YouTube rovnou do prodeje produktů, i když bude těžko chtít provozovat vlastní obchod, jako spíše poskytovat prodejní platformu podobně jako Amazon či u nás Mall. Pro Google samotný by to v roli zprostředkovatele znamenalo určitý podíl z prodeje takového zboží a přímo se zde nabízí populární videa ukazující rozbalování zboží, což lze označit za jakýsi novodobý masový fetiš.

Fakt je ten, že někteří autoři videí na YouTube byli nedávno vyzváni k tomu, aby začali tagovat produkty, které se objeví v jejich videích. S takovým přehledem je z našeho pohledu skutečně už jen krůček k tomu, aby YouTube začal přímo nabízet prodej ukazovaných produktů, které se ve videu třeba jen mihnou. A není těžké si představit, že Google může posléze tíhnout ke strojovému rozpoznávání produktů, jichž se videa týkají, aby mohl celou tuto záležitost zautomatizovat.



Mluvčí YouTube serveru Bloomberg potvrdil, že toto testování probíhá zatím na omezeném množství kanálů, ale další informace poskytnuty nebyly s tím, že jde jen o experiment. Potenciál platformy YouTube k další komercionalizaci je ale zřejmý a dosud jej Google využívá pouze k reklamním účelům a k prodeji předplatného.

Bloomberg si také všímá toho, jak pandemie změnila svět reklam, odkud mizí propagace služeb, které jsou nyní nedostupné (zvláště pak cestování) a naopak zvýhodnila online služby včetně nakupování a právě i proto by se Google mohl do světa online nákupů sám pustit. Sám CEO Sundar Pichai nedávno v rozhovoru s investory zmínil ona "rozbalovací" videa a označil je za obchodní příležitost. A nemusí jít pouze o ně, však videa populárních youtuberů se obvykle jen hemží produkty, na jejichž propagaci stojí značná část příjmů jejich popularizátorů.

Pokud ano, je otázka, jak to může změnit samotný YouTube a jeho skladbu. Budou snad mít i autoři svůj podíl z prodeje, aby byli motivováni řádně označovat produkty ze svých videí? Pokud ano, mohli by v podstatě žánrově přejít na internetový teleshopping, i když tam už mnozí z nich v podstatě jsou už dnes. Pak vyvstává i otázka, jaký vliv to vše může mít na věrnost uživatelů, kteří jsou už dnes stále četnějšími reklamami hnáni vstříc konkurenčním platformám, jako je Vimeo a jiné.



