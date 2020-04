Boeing si zopakuje pokažený orbitální test Starlineru

Starliner startuje k testu z Cape Canaveral na Floridě

Později se přitom uvažovalo, že NASA tento test Boeingu přece jen uzná a nejspíše se čekalo i na to, jak se předvede společnost SpaceX. Nyní ale platí, že první astronauti v Dragonu vyletí k ISS dne 20. května a na tom se asi už nic nezmění, samozřejmě nepočítaje případné odklady kvůli počasí, apod. Takže Boeing si svůj nepodařený test zopakuje, ovšem zatím jsme se ještě nedozvěděli, kdy to bude, přičemž NASA to na svém blogu prezentuje tak, že se pro zopakování rozhodl sám Boeing.