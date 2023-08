Budoucnost OpenAI je prý nejistá nejen kvůli vysokým nákladům na provoz ChatGPT

Tohle by ale nemuselo nic znamenat. Potíž je v tom, že GPT roste konkurence, např. Meta má LLM nazvaný Llama 2 a paradoxně ho podporuje Microsoft, který je současně největším investorem do OpenAI. Llama 2 je nicméně zdarma, a to i pro komerční účely. Stejně jako se s vedením OpenAI kdysi nepohodl Elon Musk, který byl u jejího zrodu, tak s ním má ze stejných důvodů rozepře i současný CEO Sam Altman. I tomu se nelíbí příliš komerční směřování projektu, jenže někde se ty peníze na provoz musí vzít. Problémem je, že v květnu už společnost vykazovala ztrátu 540 mil. USD od doby, co začala s vývojem ChatGPT. Tomu nepomáhá ani fakt, že provoz chatbota se odhaduje na 700 tisíc USD denně (tedy cca 20 mil. USD měsíčně). Firmě se bohužel nedaří dosáhnout svých cílů a příjmy pro letošek ve výši 200 mil. USD a 1 mld. USD pro příští rok vypadají být nedostižným snem. Placený plán s GPT-4 patrně nepřináší dostatečný počet uživatelů, aby firmě pomohl dostat se do kladných čísel.