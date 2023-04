Elon Musk chce vytvořit TruthGPT, pravdu hledající AI

Elonem Muskem nabírá další trochu konkrétnější podoby. V rozhovoru pro Fox News s Tuckerem Carlsonem se nechal slyšet, že jeho nová společnost X.AI Corporation vyvíjí chatbota konkurujícímu ChatGPT, kterého on nazývá TruthGPT. Tato AI by měla maximalizovat snahu o hledání pravdy a pochopení "podstaty vesmíru". Podle Muska má jít o AI, která má rozumět lidstvu a mít menší tendenci snažit se ho vyhladit. Podle něj jsou současné AI a jejich vývoj natolik bez regulací, že je zde velké riziko, že se vyvíjené systémy zvrtnou a ohrozí lidstvo. I proto (ale patrně nejen proto) se nedávno připojil k

Vývoj systémů umělé inteligence spojených snabírá další trochu konkrétnější podoby. V rozhovoru pro Fox News s Tuckerem Carlsonem se nechal slyšet, že jeho nová společnostvyvíjí chatbota konkurujícímu ChatGPT, kterého on nazývá. Tato AI by měla maximalizovat snahu o hledání pravdy a pochopení "podstaty vesmíru". Podle Muska má jít o AI, která má rozumět lidstvu a mít menší tendenci snažit se ho vyhladit. Podle něj jsou současné AI a jejich vývoj natolik bez regulací, že je zde velké riziko, že se vyvíjené systémy zvrtnou a ohrozí lidstvo. I proto (ale patrně nejen proto) se nedávno připojil k další výzvě , která žádá o alespoň půlroční zastavení dalšího vývoje systémů se schopnostmi přesahující nynější GPT-4. Důvodem má být právě vytvoření nějakých regulací pro další vývoj.

A tady narážíme na problém. Mnozí toto přičítají tomu, že Musk se jen snaží zpomalit konkurenci, aby měl více času ji dohnat, a že tedy "opět lhal" a otáčí podle toho, jak se mu to hodí. To, že by se mu půl roku navíc hodilo, to jistě nemůžeme popřít, a asi se shodneme na tom, že i toto asi stálo za jeho připojením se k výzvě. Na druhou stranu, když se podíváme pořádně na to, co Musk ohledně AI v minulosti dělal a prohlašoval, nic zásadního se nemění a žádnou lživou otočku, kterou se mu mnozí snaží přišít, tu nenajdeme.



What we need is TruthGPT — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023

výzva nechce zastavit vývoj AI (jak ji mnozí mylně interpretují), chce ho pozastavit do doby, než se vytvoří adekvátní regulace. Že se ale tato pauza současně Muskovi náramně hodí pro vývoj jeho systému a zmenšení náskoku konkurence, to ale nelze popřít.

Elon Musk totiž nikdy nebyl proti AI jako takové, vždy však vystupoval proti riziku zneužití AI k vojenským účelům nebo vůči neuváženému vývoji AI, který by mohl vést k tomu, že by se sama AI stala rizikem pro lidstvo i bez toho, aniž by ji k tomu zneužil člověk. Toto prohlašuje Musk už roky (např. v roce 2017 u OSN ), takže připojení se k poslední výzvě není něčím, co by se příčilo předchozím krokům. Není s tím v rozporu ani jeho nově vyvíjený systém TruthGPT, ačkoli se mnohým zdá, že ano. Zde je třeba si uvědomit, že TruthGPT má být spíše ukázkou toho, kam chce, aby se dle výzvy po oné pauze ubíral regulovaný vývoj AI.

I had to focus on solving a painfully large number of engineering & manufacturing problems at Tesla (especially) & SpaceX — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2019

Ostatně vývoj nových systémů AI není u Muska ničím novým, co by začalo až nyní jeho vyvíjeným chatbotem. Musk totiž byl jedním ze zakladatelů OpenAI (dnes jeho konkurence) a mezi prvními investory do společnosti, základy algoritmů, které najdeme v systémech AI, jsou využívány i v jeho vozech Tesla pro jízdní asistenty a vyvíjené autonomní řízení, nesmíme zapomínat ani na to, že vyvíjí robota Optimus , který rovněž využije systémy AI. Jeho TruthGPT tak opravdu není vůbec ničím novým na poli "Musk a AI", co by prezentovalo náhlou "otočku".

Velkou otázkou ale je, co vlastně z TruthGPT vznikne. Musk si zde opět snaží hrát na zachránce lidstva, nicméně vzhledem k tomu, jak systémy umělé inteligence fungují, se dá těžko předpokládat, že jeho AI bude fungovat zrovna tak, jak si bude přát, a že bude hledat nezkreslenou pravdu. Tato AI by sice měla být korekcí toho, co OpenAI dle něj začalo dělat špatně (mimo jiné i příklon k ziskové činnosti, která může dle Muska zamíchat s vnímáním etiky), ale asi těžko můžeme očekávat, že jeho systém bude plně transparentní a etický, jak by chtěl.