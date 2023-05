BYD Seal zlevnil v Číně až o 11 % na 565 tisíc Kč. Za kolik by mohl být v Evropě?

Čína se svými elektromobily chce dobýt evropský trh. V posledních letech se jejich technická úroveň výrazně zlepšuje, technologiemi pro akumulátory i v jejich výrobě je Čína jedničkou, značně zapracovala také na designu a zlepšuje se už i kvalita vozů. Většina evropským automobilek tak bude mít co dělat, aby stíhala držet s Čínou krok, a vypadá to, že velký problém by to mohl být i pro ty japonské, které nástup elektromobilů doslova zaspaly. Nissan jako tvůrce v podstatě prvního úspěšného trochu lidového elektromobilu, Leafu, se od té doby skoro nikam neposunul. Čínský BYD už ale své vozy prodává v několika evropských zemích a dalším modelem by měl být sedan Seal, který je konkurencí především pro Teslu Model 3. Zajímavé je, že Tesla je v Číně se svým Modelem 3 úspěšnější a prodala tu za poslední čtvrtletí 42,8 tisíc M3, zatímco BYD dosáhl jen na 19,6 tisíce Sealů.



Může za to i agresivní cenová politika Tesly, kdy dramaticky snížila ceny svých vozů, na což čínské automobilky chtě nechtě musely zareagovat . BYD ale v reakcích pokračuje a cenu svého Sealu dále snižuje a v rámci mírného "faceliftu" (vůz se začal prodávat v červenci 2022) sráží cenu o dalších 23 tisíc juanů (71 tisíc Kč) pro většinu verzí. Zároveň uvádí luxusní verzi s nejdelším dojezdem. Čínská nabídka tak vypadá následovně s dojezdy podle čínské velmi nepřesné normy CLTC.

Elite (550km) - 189.800 juanů (565 tisíc Kč)

Prestige (550km) - 202.800 juanů (626 tisíc Kč)

Prestige (700km) - 222.800 juanů (688 tisíc Kč)

Performance (700km) - 239.800 juanů (740 tisíc Kč)

Performance 4×4 (650km) - 279.800 juanů (863 tisíc Kč)

Jde o vůz s rozměry 4800×1875×1460 mm s rozvorem 2920 mm. V Číně může mít 61,44kWh, případně 82,56kWh akumulátor a 150kW DC nabíjení. V Evropě bude ale k dispozici jen druhá 82kWh verze s Blade Battery a dojezdem 570 km u zadokolky, resp. 520-529 km u čtyřkoliky. Zrychlení z 0 na 100 km/h se má odehrát za 5,9, resp. 3,8 sekundy. Má max. výkon 230 kW, točivý moment 700 Nm a max. rychlost 180 km/h.



Kolik by ale mohl stát? Jak jsme si nedávno ukazovali u maličkého BYD Seagull , evropské ceny značně převyšují ty čínské a jsou zhruba 2,4násobné. Ostatně BYD Atto 3, který v Číně startuje na ceně 139.800 juanů (cca 430 tisíc Kč), je v Evropě od cca 1,02 mil. Kč. Základní model, který v Číně vyjde v přepočtu na 565 tisíc Kč, by tak u nás stál patrně 1,35 mil. Kč. Pro zajímavost, Model 3 Standard Range je v ČR k dispozici za 1,03 mil. Kč (s dokumentací necelých 1,06 mil. Kč).

Jenže tady bude k dispozici jen verze s delším dojezdem, a to máme verzi po přepočtu od 688 tisíc. Po započtení konstanty 2,4 bychom se dostali na 1,65 mil. Kč s daní. A to není málo. Ze sportovního sedanu cenou blížící se půl milionu, když se podíváme jen na kurzový přepočet, se dostáváme na auto 3krát dražší. Jaké ale budou finální ceny, bychom se měli dozvědět v srpnu nebo září, kdy se rozběhne evropský prodej.