Lidové EV BYD Seagull za 250 tisíc Kč? Kolik by mohlo v EU opravdu stát?

Lidový elektromobil je v Evropě něčím, co je stále v nedohlednu. I relativně malé vozy se u nás blíží k milionové hranici. Takový Nissan Leaf ceníkově začíná na 860 tisících, ještě menší Peugeot e-208 dokonce na 920 tisících, Honda e na 940 tisících. Když se pak objeví zpráva o tom, že v Číně představili další elektromobil za velmi nízkou, doslova zlomkovou cenu, nemálo lidí zpozorní. Před několik dny se tak objevil nový malý elektromobil BYD Seagull, který by měl být za pouhého čtvrt milionu Kč. Je to ale reálné? Než se na to podíváme, pojďme si něco říci o této novince.





Jde o malý vůz s délkou 3780 mm, šířkou 1715 mm a výškou 1540 mm na rozvoru 2500 mm. K dispozici má být ve dvou variantách, a to s 55kW motorem, max. rychlostí omezenou na 130 km/h a 30kWh sodíkovým akumulátorem , který by měl dle čínské normy CLTC vydržet na ujetí 305 km. V ideálních reálných případech bych očekával spíše něco okolo 220-240 km (WLTP výsledek je u jiných modelů BYDu obvykle cca 77 % výsledku normy CLTC, takže můžeme v EU očekávat papírově okolo 235 km). Tento slabší motor má zajistit akceleraci z 0 na 50 km/h za 4,9 sekundy.

V nabídce má být i silnější varianta se 75kW motorem a větším 38kWh akumulátorem, který má dle CLTC zajistit dojezd 405 km (reálně bych očekával okolo 300 km podle podmínek, ve WLTP normě asi 310-315 km). V tomto případě je tu LFP akumulátor, který oproti Li-Ion NCM můžete bez obav nabíjet na 100 % a který vůz svou životností pravděpodobně přežije (LFP obvykle vydrží několik tisíc cyklů). Nabití z 30 na 80 % (tedy 50 % baterie) má být záležitostí na 30 minut díky 40kW nabíjení. Vůz je 5dvéřový, ale max. 4místný. Vevnitř je velká 12,8" dotyková obrazovka infotainmentu, 5,0" digitální přístrojový štít a bezdrátová nabíječka telefonů.

A co ta cena? Ceny Seagullu začínají v Číně na částce 78800 juanů a pokračují až do 95800 juanů. V přímém kurzovém přepočtu to činí 243 až 295 tisíc Kč. Tady je potřeba nedávat si falešné naděje a nemůžeme použít jen prostý přepočet bez kontextu. Pojďme zkusit odhadnout, kolik by Seagull mohl stát u nás, bude-li se tu dovážet (vozy BYD se v Evropě prodávají a přijde sem i o trochu větší Dolphin, jestli se ale dostane i na tohoto drobka, zatím nevíme).

Napovědět může třeba ceny vozu BYD Atto 3 (Yuan Plus). Ten je v Británii k dispozici od 36.490 GBP, což je necelých 970 tisíc Kč. V Nizozemí začíná cena na 42.998 EUR (1,01 mil. Kč), ve Francii 43.690 EUR (1,03 mil. Kč), v Belgii dokonce 44.740 EUR (1,05 mil. Kč), Dánsko ho má za 330 tisíc DKK (1,04 mil. Kč), Norsko díky absencí mnoha daní na EV jen za 399,9 tisíc NOK (804 tisíc Kč). A co v Číně? Tam je startovací cena téhož vozu 139.800 juanů, což je 430 tisíc Kč. Nepočítáme-li Norsko, které se kvůli extrémním pobídkám evropským zemím dost vymyká, průměr je 1,02 mil. Kč. Evropská cena je tak skoro 2,4krát větší než ta čínská!

Už ne tak do detailu se podíváme na sedan BYD Han a SUV BYD Tang. Tyto dva vozy v EU začínají v průměru na ceně cca 1,75 mil. Kč (1,66-1,92 mil. Kč), v Číně kvůli cenové válce, kterou tam rozpoutala Tesla , a na kterou na rozdíl od Evropy konkurence zareagovala, jsou tyto vozy od 209.800 juanů, tedy pouhých 645 tisíc Kč. To už se dostáváme na 2,7násobek.

Můžeme tedy čekat, že se Seagull v Evropě bude prodávat za ceny v přepočtu okolo 250 tisíc Kč? Asi ne. Ve světle těchto čísel je něco takového až přehnaně optimistické a bylo by velkým úspěchem, kdy se cena dostala pod 500 tisíc Kč. Reálněji vypadá spíše startovací cena někde okolo 550 tisíc Kč (cca 23-24 tisíc EUR).