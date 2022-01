Canon Kokomo: nová sociální platforma pro virtuální realitu

Canon má ve výrobním portfoliu spoustu druhů výrobků. Jedním z nich jsou i fotoaparáty, které ale s přechodem na focení pomocí telefonů utržily těžkou ránu. Jednou z cest, jak pomoci této oblasti, by mohla být i virtuální realita. Canon totiž vyvíjí sociální platformu s využitím virtuální reality, kde se může uplatnit i jeho technika. Nese název Kokomo a při jejím vývoji byl využit i fotoaparát

a při jejím vývoji byl využit i fotoaparát Canon EOS R5 s podporou 8K videa a objektiv Canon RF 5.2mm F2.8L Dual Fisheye

Pomocí těchto fotoaparátů byly natočeny lokace v Malibu, Kalifornii, New Yorku a na Havaji. Lidé se pak mohou ve virtuální realitě setkat právě na těchto místech ve fotorealistické kvalitě. Tzv. ImmersiveCall mají lidem přinést takový zážitek hovoru s ostatními, který jim nemohou přinést standardní videohovory. Zatím ale není jasné, s jakým hardwarem bude Kokomo vlastně kompatibilní a Canon zároveň hovoří, že se tato platforma ani nikdy nemusí objevit. Každopádně doprovodné video ukazuje i APS-C fotoaparáty řady Canon EOS M se standardním objektivem, takže se nezdá, že by Kokomo fungovalo jen s EOS R5, jehož cena je šestimístná. Jak přesně to ale bude fungovat, to nevíme.

