CATL úspěšně otestoval baterie pro 4tunové elektrické letadlo, plánuje i dolet 2000-3000 km

Elektrická doprava se rozmáhá nejen na silnicích, ale i na moři a brzy také i na nebi. Elektrické letouny se pomalu blíží ke své realizaci. Nejprve to budou patrně různé letouny typu eVTOL, mnohé společnosti ale plánují i mnohem větší letadla. Ostatně několik jich bylo už úspěšně otestováno (zmínit můžeme např. Eviation Alice ), nicméně asi nebudeme očekávat, že budou v brzké době běžnou součástí letového provozu.

CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) loni oznámila svou lithiovou baterii

Společnost(Contemporary Amperex Technology Co., Limited) loni oznámila svou lithiovou baterii Condensed Battery , která měla dosahovat energetické hustoty 500 Wh/kg a mířila ji právě do elektrických letadel. Nyní oznámila, že se jí povedl úspěšný test 4tunového elektrického civilního letounu. Abyste si takový letoun mohli představit, tak maximální vzletovou hmotnost okolo 4 tun mají menší osobní letouny pro cca 9-13 osob (např. Cessna 208 Caravan).

Firma má ale ještě větší plány. Chtěla by představit až 8tunový elektrický letoun, který by měl zvládnout dolet 2000-3000 km, což pro elektrický pohon není zrovna krátká vzdálenost. Pro představu, 3000 km je vzdálenost z Gibraltaru do Stockholmu. Pokud jde o časový plán, ten byl stanoven na rok 2027-2028, což je dosti ambiciózní. Zvládnout to za necelé 4 roky je docela odvážné, nicméně je nutno podotknout, že CATL své plány obvykle docela plní, takže těžko říci, zda zde bude oprávněné počítat s tradičním polovičním prodloužením odhadu (v tomto případě na 2029-2030), které se k takovým prohlášením obvykle vážou, abychom se dostali k pravděpodobnějšímu datu uvedení. Myslíte si, že to CATL stihne?