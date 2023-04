CATL uvádí Condensed Battery s 500 Wh/kg, již brzy v elektrických letadlech

To jsou opravdu velmi vysoká čísla. Velmi levné sodíkové baterie Na-Ion, které se v těchto měsících začínají používat v elektrických skútrech, ale i autech, jsou někde kolem 120-160 Wh/kg, stále relativně levné Li-Ion LFP (většina levných čínských EV, Tesly Standard Range, brzy ve vozech Ford a VW) máme někde kolem 160-170 Wh/kg a Li-Ion NCM, které se používají ve většině elektromobilů, jsou zhruba na 240-300 Wh/kg. Výrazněji přes tuto hranici by se letos mělo dostat NIO se svou semi-solid-state baterií s 360 Wh/kg . Baterie od CATLu by tak nynější standard měla překonat téměř dvojnásobně, což zní až příliš dobře. Dokonce o více než polovinu překonávají i výše zmíněnou baterii, kterou bychom měli brzy najít v elektromobilech NIO (a které samy o sobě standard překonávají o třetinu). Na druhou stranu Amprius už dnes pro stratosférické nasazení dodává akumulátory se 450 Wh/kg a před několika týdny ohlásil také akumulátor s 500 Wh/kg , jejíž prototypy by měl letos odeslat partnerům, ale velkosériová výroba na sebe jistě ještě nechá nějakou dobu čekat.

Nový akumulátor společnosti CATL přináší blíže neurčené změny, které označil jen velmi obecně jako inovativní anodu, vysokoenergetickou katodu, nový separátor, výrobní proces a nejvíce se asi rozpovídal o elektrolytu. Ten by měl mít vysokou vodivost díky "samo-adaptivní síťové struktuře na mikrometrové úrovni". Jinak řečeno, dokáže se sama měnit tak, aby se usnadnil přenos lithiových iontů.

CATL vidí velký smysl v letecké dopravě a už dnes pracuje s partnery na vývoji elektrického letadla pro přepravu pasažérů. Akumulátor by díky své hustotě měl být použitelný tedy i pro toto nasazení, měl by také dosahovat požadované bezpečnosti. Počítá se pochopitelně i s nasazením v elektromobilech. Kdy? CATL se nechal slyšet, že velkosériová výroba by měla začít už letos, čemuž se až nechce věřit. Dobře víme, že většina takových plánů moc nevychází a je dobré si přidávat aspoň polovinu od doby vyřčení. Pokud tak CATL plánuje spustit výrobu do 8 měsíců, asi bychom měli počítat raději alespoň s 12. I to mi sice vzhledem k hustotě přijde být až moc optimistické, ale kdo ví, možná CATL překvapí jako už několikrát. Ostatně Na-Ion byly slibovány na rok 2023 a už jsou reálně na trhu, M3P rovněž a co se týká struktury Qilin plánované na letošek, tak baterie s ní se velkosériově vyrábí i přes zpoždění od konce letošního března a v následujících měsících by se měla začít dodávat v elektromobilech Zeekr a Li Auto.