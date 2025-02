ChatGPT za 7 minut našel 20 zaměstnání, které nahradí AI. Deep Research v akci

Umělá inteligence umí být užitečným pomocníkem, má však své mouchy. Víme, že dobrá je pro koncepční otázky, méně už tak pro vyhledávání faktů. OpenAI nyní vylepšuje schopnosti provádění rozsáhlých výzkumů na dané téma, kde by člověk strávil hodiny a hodiny pročítáním různých zdrojů, stejně tak by dlouhou dobu strávil vytvářením výsledného textu. ChatGPT nyní pro takové úlohy uvádí funkci Deep Research. Ta analyzuje stovky různých zdrojů na internetu a syntetizuje je do jedné výsledné zprávy. Výstupy jsou dokumentovány s odkazy na zdroje, což usnadňuje verifikaci informací. Užitečné by to mělo být zejména pro okrajová témata, ke kterým se složitě hledá větší množství zdrojů najednou.



Uživatelé ChatGPT Pro mají Deep Research už k dispozici, uživatelé plánů Plus a Team přijdou na řadu později. V chatu ve spodní části pak nově najdete tlačítko "Deep Research". Máte-li bezplatný plán, patrně tam nyní máte "Search" pro režim vyhledávače a "Reason" pro nový systém o3-mini . OpenAI říká, že vytvoření takové zprávy ale zabere nějaký čas, chatbot musí prolézt a analyzovat spoustu textů, takže byste měli očekávat, že mu to zabere 5-30 minut.

Deep Research just dropped a wild list...



20 jobs that OpenAI o3 will replace humans. pic.twitter.com/rB45IUqheC — Min Choi (@minchoi) February 4, 2025

Na internetu se už objevily pokusy o využití této funkce, např. uživatel Min Choi nechal vytvořit seznam 20 zaměstnání, které AI brzy nahradí. Vytvoření seznamu trvalo chatbotovi 7 minut z 24 různých zdrojů. Zde je přeložený seznam, originál najdete na chatgpt.com , tam je včetně popisu a pravděpodobností. Je tam i vaše zaměstnání?

Daňový poradce

Pracování pro zadávání dat

Telemarketér

Účetní

Paralegál (právní asistent/praktikant)

Koordinátor schůzek

Virtuální asistent

Přepisovatel

Korektor textu

Copywriter

Zákaznická podopra

E-mailový marketér

Content marketér

Správce sociálních sítí

Překladatel

IT podpora

Personalista (HR)

Marketingový analytik

Cestovní agent

Doučovatel (individuální tutor)

Bylo by zajímavé vytvořit i tabulku zaměstnání, která naopak AI nenahradí. Pomocí standardního modelu (tzn. ne za 7 minut, ale za 7 sekund) mi ChatGPT vyplivl následující:

Zdravotníci (lékaři, sestry, chirurgové)

Odborníci na duševní zdraví (psychoterapeuti, psychiatři, poradci)

Kreativní umělci (spisovatelé, malíři, hudebníci, performeři)

Pedagogové (učitelé, profesoři, trenéři)

Sociální pracovníci a specialisté na komunitní podporu

Řemeslníci (elektrotechnici, instalatéři, tesaři)

Kuchaři a kulinární experti

Personální specialisté

Výkonný a manažerský management

Právníci a soudci

Záchranáři (hasiči, zdravotníci z pohotovosti, policisté)

Výzkumní vědci

Etici a specialisté na dohled nad AI

Náboženští vůdci a duchovní poradci

Fyzioterapeuti a ergoterapeuti

Pečovatelé o děti a vzdělavatelé v raném věku

Zákaznická podpora (se zaměřením na empatii a složité řešení problémů)

Organizátoři a koordinátoři akcí

Obchodní zástupci (se zaměřením na budování vztahů)

Specializovaní konzultanti (např. obchodní, manažerské, kreativní poradenství)

Nelze si nevšimnout, že některá zaměstnání jsou v obou protiřečících si skupinách. ChatGPT nicméně v dalších vysvětlivkách zdůrazňuje především lidský přístup. Např. zákaznická podpora je v obou skupinách a AI je zde už hodně používána, současně ChatGPT říká, že AI nenahradí ty části podpory, kde je potřeba výraznější empatie. V případě právníků do skupiny nahraditelných dává paralegála pro analýzu právních dokumentů a rychlé vyhledávání zákonů, nicméně jejich interpretaci, etické posouzení už hází do druhé kategorie jako určené pro člověka. Personalistu vidíme rovněž v obou skupinách. V první ChatGPT zdůrazňoval použití pro skenování životopisů, hledání vhodných kandidátů, samotný nábor už ale přisuzuje člověku. Jenže co si z toho vzít? Přijde personalista o práci nebo ne? Nebo jen jedna část z toho bude nahrazena AI?

Znovu chci ale podotknout, že druhý seznam nebyl vytvořen pomocí Deep Research, ale pouze pomocí bezplatného ChatGPT (v režimu Reason s o3-mini).