Čínská GPU Lisuan 7G100 se už směle srovnávají s GeForce RTX 4060

grafické kartě Lisuan G100, která dosahovala Čína je tahounem mnoha technologií, nicméně v procesorech a grafických kartách se jí prozatím moc nedařilo. Karty Moore Threads byly prozatím spíše k smíchu, i přes hrubé výkony mainstreamu se např. karty MTT X300 nedokázaly vyrovnat ani low-endu, jakým je např. GeForce GT 1030. Před měsícem se objevily informace o, která dosahovala výkon sotva GeForce GTX 660 Ti , tam ale dost neseděl zobrazovaný takt a paměť karty (měla mít údajně 300 MHz a 256MB VRAM). To se tedy přikládalo tomu, že testovací SW nebyl schopen kartu správně rozpoznat a rozběhnout benchmark v plné síle. Ostatně výrobce říkal, že by jeho karta měla mít výkon GeForce RTX 4060. Nyní tu jsou první testy prezentované společností Lisuan Tech a vypadá to vskutku podstatně zajímavěji než to, nač jsme z čínských luhů a hájů zvyklí.

Společnost představila dvě karty řady 7G100, přičemž tou první je 7G106 s 12 GB paměti GDDR6 na 192bitové sběrnici. Tato karta je určena pro rozhraní PCIe 4.0 x16. Má 192 TMU, 96 jednotek ROP a její TDP činí 225 W, přičemž se napájí pomocí jednoho 8pinového konektoru. Karta podporuje až 8K/60Hz výstup, nechybí podpora pro AMD FreeSync. Dále tu máme kódování a dekódování 8K videostreamů až při 60 Hz s kodekem HEVC (H.265). Karty podporují rozhraní DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 a OpenCL 3.0. Čip je vyráběn 6nm technologií.

Pokročilejší model 7G105 dostává větší 24GB VRAM včetně ECC, slibuje pak výkon 24 TFLOPS v FP32. To je někde mezi GeForce RTX 4060 Ti (22,1 TFLOPS) a RTX 4070 (29,2 TFLOPS), blíže k oné slabší kartě. Pro zajímavost, GeForce RTX 4060, které se má 7G105 a 7G106 rovnat, nabízí jen 15,1 TFLOPS. Tato karta míří spíše do profesionální a výpočetní sféry. Napájení je tu zajištěno 16pinovým konektorem 12V-2x6.

Pokud jde o výkon, ten je sice slabší, než co by napovídaly specifikace (24 TFLOPS míří nad RTX 4060 Ti), rozhodně to ale už není taková tragédie, jak jsme u čínských GPU vídali v minulosti. Např. v benchmarku 3DMark Steel Nomad s 26,8 tisíc body je na dohled k RTX 4060 (28,6 tisíc), nicméně už je dost daleko za Arc B570 (31,3 tisíc) a B580 (36,7 tisíc). Podobně je to i v 3DMark Fire Strike, kde s 2256 body dotírá na RTX 4060 s 2305 body, ale už nestačí na Arc B570 (2644 bodů) nebo B580 (3062 bodů). Podstatně zajímavější je to ve výpočetní oblasti v OpenCL. Tam už se 111,3 tisíc bodů překonává RX 9060 XT (87,7 tisíc) i RTX 4060 (101 tisíc), je však za RTX 5060 (120,9 tisíc bodů).

Z těchto tří testů pochopitelně kompletní výkon těžko posoudit, je více než pravděpodobné, že pro nejrůznější hry nebudou ovladače stále dostatečně optimalizované a bude v nich mít špatný výkon. Karta byla ale prezentována v Black Myth Wukong, kde ve 4K High běžela i přes 70 fps, podobně tak běžela ve Wuchang: Fallen Features. Shadow of The Tomb Raider při podobném nastavení přesahoval 80 fps. V srpnu by se měly začít dodávat první vzorky, velkosériová výroba pak má začít v září.