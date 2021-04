Čínská konkurence pro robopsa od Boston Dynamics. AlphaDog stojí zlomek ceny

V roce 2016 byl poprvé představen Spot, robotický pes od Boston Dynamics . Nedávno zamířil do prodeje, ale kvůli astronomické ceně se zatím nejedná o hračku, kterou by si někdo pořídil domů. Spot je proto určen hlavně pro profesionální použití v mnoha oblastech, i když e-shop Alza.cz plánuje tohoto robopsa prodávat široké veřejnosti. V Číně mezitím vznikla výrazně levnější alternativa. Tamní technologická společnost Welian oznámila robota AlphaDog, který se již prodává za 16 000 juanů, v přepočtu 53 tisíc korun bez DPH. Proti robopsovi Spot s cenovkou v přepočtu více než 1,6 milionu korun se jedná o zásadní cenový rozdíl.

Podle autorů v Číně dlouhodobě roste zájem o domácí mazlíčky a technologie. AlphaDog spojuje tyto dva zájmy dohromady. Výsledkem je stroj se čtyřma kovovýma nohama, řadou senzorů a umělou inteligencí. Díky tomu se robopes umí orientovat v různých prostředích. Kromě toho, že je velmi stabilní (udrží se na nohách dokonce i po kopnutí člověkem), dokáže běžet rychlostí až 15 km/h a pohybovat se také po schodech. Svou výšku a tempo uzpůsobuje podle aktuální míry tření a terénu. Implementována byla rovněž technologie 5G, díky které může robopes komunikovat přes internet a fungoval autonomně. AI byla podle výrobce naprogramována tak, aby robot napodoboval psí návyky.

AlphaDog je určen pro koncové spotřebitele, takže souží hlavně jako drahá technologická hračka. Přesto si mělo novinko za první měsíc pořídit více než 1 800 zájemců. Údajně se jedná hlavně o vývojáře, technologické nadšence a také děti. V budoucnu by ovšem mohl usnadnit život zrakově postiženým. Díky tomu, že tento robotický mazlíček vidí, slyší a komunikuje, by mohl svého majitele vodit na nákupy nebo usnadnit jízdu veřejnou dopravou. To je ovšem ještě hudba daleké budoucnosti. Dříve se AlphaDog dočká aktualizace softwaru, která přidá štěkání a dokonce také lidské hlasy pro snadnější komunikaci s lidmi.

Už nyní je v plánu další generace, která by měla obsahovat psí osobnosti pro ještě věrnější imitaci skutečného mazlíčka. Také by mělo dojít k prodloužení výdrže baterie, ale hodnotu aktuálního modelu neznáme. Firma Welian vytvořila také většího robopsa, který by měl být určen pro průmyslové využití – kontrolu strojů nebo potrubí. Mimochodem, AlphaDog se robopsovi od Boston Dynamics nepodobá pouze vzhledem. Název „Alpha Dog“ používal jeden z raných prototypů americké společnosti, který byl určen pro vojenské účely. Námořní pěchota USA ovšem tento projekt odmítla.

