Tančící roboti: Boston Dynamics oslavuje příchod roku 2021

Společnost Boston Dynamics pravidelně ukazuje, jak dalekou cestu výzkumníci ušli se svými pokročilými roboty. Doby, kdy robot zvládal stěží chodit, jsou dávno pryč, nyní si spolu robotičtí parťáci raději zatančí. Firma Boston Dynamics totiž na konec roku 2020 zveřejnila nové tříminutové video na YouTube , ve kterém se tři roboti rozvlnili do rytmů písně Do You Love Me od hudební skupiny The Contours.