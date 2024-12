Čínský Gotion dává zelenou stavbě továrny na baterie v Maroku i na Slovensku

InoBat. 25 % podílu v této společnosti koupil loni koncem léta čínský Gotion, o němž bude nyní řeč. Tato firma sice patří až na zhruba 8. místo v celosvětové produkci baterií, svůj podíl chce ale zvyšovat. Mimo Čínu vyrábí baterie např. Spousta lidí má za to, že se v Evropě nevyrábí žádné lithiové baterie, to ale není úplně tak pravda. Je sice faktem, že evropská výrobní kapacita je mnohem nižší než třeba ta čínská (mezi velké výrobce patří např. LG Chem v Polsku), ale rozhodně není nulová. Jde spíše o to, že většina z nich není evropského původu. A právě Čína stále více a více rozjíždí výrobu i na starém kontinentě. CATL např. vyrábí baterie v Německu, pracuje se také na maďarské továrně . Mezi další projekty patří slovenský. 25 % podílu v této společnosti koupil loni koncem léta čínský, o němž bude nyní řeč. Tato firma sice patří až na zhruba 8. místo v celosvětové produkci baterií, svůj podíl chce ale zvyšovat. Mimo Čínu vyrábí baterie např. také v USA a brzy by se měla rozšířit dále. Nové továrny už nějakou dobu plánuje v Africe a v Evropě. Mluví se o nich už více než rok a nyní obě dvě dostaly zelenou.

Ta africká bude stát v Maroku, přičemž do ní chce investovat 1,28 mld. EUR (cca 32 mld. Kč). Její roční výrobní kapacita má činit 20 GWh, což odpovídá 100 tisícům akumulátorů se 100 kWh. Pro nás asi zajímavější bude ale ta evropská. Investice Gotionu do slovenského InoBatu se totiž posunula dále a nyní vzniká joint venture obou společností Gotion InoBat Batteries (GIB). Čínský partner tu má 80% podíl, zatímco slovenský jen 20%, celkové investice do nové továrny pak budou činit 1,23 mld. EUR a stát má u městečka Šurany na jihu Slovenska (necelých 40 km od maďarských hranic).

Zatím není jasné, jaké baterie se tu přesně budou vyrábět, nicméně Gotion je znám zejména svými akumulátory LFP a LMFP, tedy železofosfátovými variantami bez kobaltu a niklu. První typ je i bez manganu, nicméně LMFP ho přidává, aby navýšil energetickou hustotu. Takové akumulátory jsou stále poměrně levné, nadále mají velmi vysokou životnost (někde mezi NMC a LFP) a díky svému složení také nejsou až tak velkou zátěží pro životní prostředí jako články NMC. Dá se předpokládat, že je uvidíme zejména v elektromobilech Volkswagen. Předpoklady jsou pro to hned dva. Jednak má Volkswagen na jihu Slovenska továrnu na auta (cca 120 km od Šuran), jednak Volkswagen vlastní 26 % akcií Gotionu.

Produkce akumulátorů by se měla na Slovensku rozběhnout už v roce 2026. Plánuje se už také pozdější rozšiřování, v případě slovenské továrny na 60 GWh ročně, u marocké dokonce na 100 GWh.