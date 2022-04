Co by Musk udělal s Twitterem, kdyby jej skutečně koupil?

Elon Musk nejdříve překvapil koupí 9,2procentního podílu firmy Twitter a pak vznesl i nabídku na koupi celé firmy, za jejíž akcie chce platit po 54,20 USD . Čili pro Muska má Twitter hodnotu 43 miliard dolarů, což je dle jeho vlastních slov konečná nabídka, o níž už nehodlá diskutovat a pokud by snad byl odmítnut, zřejmě by se zbavil i svého aktuálního podílu.

Musk už přitom dříve uvedl, že věří v potenciál Twitteru stát se platformou, na níž bude skutečná svoboda projevu, čili nás vůbec nemůže překvapit to, že nyní mluví i o omezení jeho moderování. Co dalšího se ale dozvíme z rozhovoru pro TED Talks

Dozvídáme se, že zajištění oné skutečné svobody projevu by se nestalo první nejvyšší prioritou. Tou by byla eliminace spamu a spambotů, které na Twitteru řádí ve velkých počtech. Jde mu třeba i o známý a rostoucí problém kryptoscamů , které ale v různých podobách postihují všechny hlavní sociální sítě.

Dále by rád otevřel kód Twitteru, čili zařadil jej mezi open source, přičemž tu jde konkrétně o algoritmus, který vyzdvihuje vybrané tweety a vůbec řídí to, co každý uživatel může a nemůže vidět. Cílem je tak transparentnost, aby mohla jít stranou i obvinění z případné záměrné manipulace ve prospěch kohokoliv.

A pak tu je samozřejmě i princip svobody projevu, k čemuž se Musk už vyjádřil a nyní upřesnil, jak by to mohlo fungovat dle pravidla "pokud jsi na pochybách, nech to být". Čili moderován by mohl být projev, který není jen kontroverzní, ale zcela prokazatelně špatný, či jak to říci. Nicméně to by bylo předmětem dalších diskusí.

Elon Musk se však svého Twitteru vůbec nemusí dočkat, zvláště když dal dopředu najevo, že svou nabídku už nechce vylepšit. Alwaleed bin Talal ze Saúdské královské rodiny, který patří mezi největší akcionáře Twitteru, už se nechal slyšet, že Muskova nabídka neodráží skutečnou hodnotu firmy.