Coinseed končí, majitelé zpronevěřili kryptoměny uživatelů

Kryptoměny jsou poslední měsíce velkým tématem a zdaleka ne vždy vedou k zbohatnutí uživatelů, investorů a spekulantů. Přesvědčili se o tom uživatelé platformy Coinseed, která rozhodnutím generální prokurátorky v New Yorku Letitie James musela zavřít brány a ukončit svůj provoz. Žaloba byla podána 17. února a napadala společnost např. za to, že okrádala uživatele nikde nespecifikovanými poplatky (přes 1 mil. USD) a prodávala bezcenné tokeny CSD (kryptoměna platformy). To však zdaleka nebylo vše.



Ačkoli Del Davaasambuu, CEO společnosti, se brání, že nic špatného neudělal, také říká, že prokuratura ho pronásleduje už od roku 2017, kdy firmu založil, a jedinou jeho chybou bylo to, že společnost založil v New Yorku. Uživatelé si dle jeho slov nestěžovali, ale to se výrazně rozchází s tvrzeními prokuratury, která obdržela na platformu dalších více než 170 stížností. Coinseed např. 16. dubna konvertoval uživatelům jejich kryptoměny na Bitcoin, který záhy převedl na Dogecoin, a znemožnil výběr prostředků. Davaasambuu dále tvrdí, že Coinseed nemá moc peněz, aby si mohl najmout tým právníků, a hledá způsob, jak současně vrátit lidem peníze. Prozatím ale nabízí nové tokeny nazvané F***LetitaJames (FLJ).

