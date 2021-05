Columbia University ukazuje svůj systém pro aplikaci čipů injekční jehlou

Základem celého systému vyvíjeného na Columbia University jsou pochopitelně samotné čipy, respektive celé "Chip as System", které jsou založeny na křemíku zpracovávaném firmou TSMC. Jde tak o celé systémy schopné fungovat samy o sobě, které se už pohodlně vejdou do injekční jehly, čili tímto způsobem mohou být vpraveny do těla pacienta. Pohybujeme se tu tak v měřítku desetin milimetru.