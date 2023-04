ČR musela přes Velikonoce vypnout 400 MW solárů, přetížily by síť

Mnoho zemí po celém světě se snaží přejít na obnovitelné zdroje energie. Ty ale přináší i několik nevýhod, mezi nimi je to především nevyrovnaná produkce v průběhu roku, ale i v průběhu dne. Asi nejproblematičtější jsou v tomto solární elektrárny, které se staly potenciálním problémem pro českou elektrickou síť na Velikonoční pondělí. Slunečné počasí a nízká spotřeba energie způsobily, že solární elektrárny vyráběly příliš mnoho energie na to, kolik ji bylo potřeba. Obvykle se toto řeší vývozem energie do sousedních států, nicméně tento přístup v ono pondělí nebyl proveditelný.



Drtivá většina evropských zemí měla taktéž nadbytek energie a výjimkou bylo akorát Dánsko, Portugalsko a Slovinsko. Nebylo tak komu vyvážet, načež se ČEPS rozhodl odstavit zhruba 400 MW solárních elektráren, což dělá přibližně 1/6 výrobní kapacity našich solárních elektráren. Problémem je, že obnovitelné zdroje kvůli své nestálosti vyžadují úložiště energie, jenže těch se v ČR moc nedostává. Jen pro informaci, dle Solární asociace měla Česká republika v červenci 2022 v solárních elektrárnách instalovaný výkon 2256 MW, ale akumulační systémy disponují pouhými 209,5 MWh (při čistě teoretickém nulovém odběru ze sítě by při plném výkonu byly nabity za necelých 6 minut).



Těmito úložišti mohou být přečerpávací elektrárny, setrvačníky, hodně se v souvislosti s ČR mluví o gravitačních úložištích v nepoužívaných dolech, což ale situaci nijak zvlášť nezachrání, pokud to vůbec bude kdy existovat, řešením mohou být i různé formy baterií a v některých zemích se k těmto účelům používají i baterie v elektromobilech (ty tak svým majitelům přináší i monetizaci svých aut, která jim mohou vydělávat).