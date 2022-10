Čína spouští 100MW/400MWh úložiště energie na principu stlačeného vzduchu

Jestli někdo udává tón v energetice a technologiích pro ukládání elektrické energie, je to paradoxně ještě nedávno vysmívaná Čína, která patří mezi přední znečišťovatele ovzduší na světě. V posledních letech se totiž významně snaží navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie (byť stále buduje i uhelné elektrárny) a s tím se také musí ve zvýšené míře řešit ukládání energie. Těch způsobů je mnoho a vedle klasických baterek byla v Číně nedávno spuštěna redox-flow baterie v konfiguraci 100MW/400MWh. To znamená, že může dodávat max. výkon 100 MW a max. pobere 400 MWh energie. Úplně stejnou konfiguraci má i nové úložiště v Čang-ťia-kchou, za kterým stojí Institute of Engineering Thermophysics of the Chinese Academy of Sciences.



V tomto případě jde o systém CAES (Compressed Air Energy Storage), resp. A-CAES (Advanced CAES), tedy do stlačeného vzduchu. V případě nadbytku elektrické energie se stlačuje vzduch a současně se také ukládá i vzniklé teplo podobně jako tomu má být u projektu Hydrostor . To jednak zvyšuje účinnost, jednak také jde o ekologičtější možnost. Běžné CAES při zpětné konverzi spalují malé množství zemního plynu nebo jiného paliva, což je i případ více než 30 let starého 110MW systému McIntosh Plant. Čínská varianta se nicméně i se svými 100 MW stává nejvýkonnějším systémem, pokud se budeme bavit o těch, které nepotřebují toto palivo navíc.

Efektivita nového systému činí 70,4 %, což se může zdát být poměrně málo (lithiové baterie mají přes 90 %), nicméně na CAES systém je to opravdu velmi slušné číslo, neboť zde se obvykle pohybujeme okolo 40 % u těch nejjednodušších a cca 55-60 % u těch nejlepších. Celkově by úložiště mělo ročně dodat okolo 132 GWh energie a stačit tak zásobovat 40 až 60 tisíc domácností. Ročně to má ušetřit spálení 42 tisíc tun uhlí a 109 tisíc tun emisí CO2.